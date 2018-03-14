遭建商捲款潛逃 逆境生翻轉人生考上清大

2018年03月14日 14:34 中時 徐養齡

張耕維（右）與校長黃小芳。（徐養齡翻攝）

新竹市成德高中學生張耕維不向逆境低頭，去年家中遭建商惡意捲款，張準備大考之餘，還得到工地幫忙，但接連困境未擊潰他的信心，反而急起直追，學測從50幾級分衝到63級分，順利錄取清大應用數學系。

校方表示，張耕維國中會考成績並不出色，就讀市立成德高中後，在老師的帶領下，發覺讀書應該講究「理解」、「觀察」，逐漸學會掌握讀書技巧。高二時還擔任管樂社社長，曾和日本交換生、日本校長交流，也到商場公開表演。

張耕維表示，父母工作穩定，但始終未買屋置產，去年找建商蓋房子，不料剛交付合約金，就遭對方捲款逃跑，此後銷聲匿跡，訴諸司法追討也無效，家中為此背負沉重債務，仍勉強將房子蓋完，他和弟弟常到工地幫忙，省下搬家費用。

孝順的張耕維不想造成父母額外負擔，自我督促課業，立下目標要考上理想學校，讓父母寬慰。經仔細分析考試成績，發現英文是最大弱點，因此向英文老師曾琬玲求助，每天增加單字量以及修正讀英文的方法，學測順利將英文成績進步到13級分，總成績也從50幾級分進步到63級分。

張耕維說，未來從清大畢業後，想到國外求學，學習AI大數據，目前已開始找家教工作，大學也會打工分擔家計，同時增進語言能力，為將來出國之路奠定基礎。

(中時)