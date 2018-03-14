藍營挑戰 林佳龍：保持危機感 不掉以輕心

2018年03月14日 14:36 中時 盧金足

台中市長林佳龍14日接受HitFm聯播網《蔻蔻早餐》專訪，針對選舉民調紛紛出爐，林佳龍表示，不同的問題排列都會影響調查結果，民調是參考依據的一部分，他對執政有一定信心，也會持續保持危機感，不掉以輕心。

林佳龍也與主持人周玉蔻暢談市政成果及未來願景，回應民眾關心議題；他表示，市府團隊致力於水利整治及捷運藍、綠線規畫，以及即將舉行的2018台中花博等多項重要建設與活動；身為執政者會持續「自己跟自己比賽」，繼續為市政努力。

周玉蔻提問綠、柳川整治完成後，很多人都覺得台中有新的面貌。林佳龍表示，市府團隊的努力已讓市民開始有感，包括綠、柳川的整治，確實翻轉中區面貌，帶回舊城區人潮。

治安績效連續30個月獲行政院評比為六都第一；交通建設部分，捷運綠線即將通車並將延伸到彰化，規畫於台灣大道的捷運藍線也得到中央支持，大台中山手線計畫要一次核定，分年實施，市政建設逐步展現成果，近期也有民調顯示，有超過7成民眾以身為台中市民為榮，對於台中進步、宜居有共識。

林佳龍強調，對執政者來說，他要「自己跟自己比賽」，不會為了年底的選舉而刻意加速各項市政建設的進度，依照工程原定規畫執行，以市民安全為最高原則。

對近來引發討論的空氣品質，林佳龍表示，他上任後推動各項改善措施，2014年，台中市的紫爆天數為87天、2016年50天，去年降到24天；PM2.5年均濃度在2014年為27微克，去年也降至20.2微克，改善率全國第一。

市府也削減中火生煤許可量，協調空汙嚴重時配合降載，率先推動補助政策，將工廠燃重油鍋爐汰換為燃氣鍋爐，日前陳建仁副總統視察烏日啤酒廠時，也肯定台中降低空汙的效能相當顯著。

「造成空汙的原因十分複雜，台電火力發電雖然是最大的固定汙染源，但僅佔台中空汙問題14.5％」，林佳龍說，汽機車、柴油車、工地揚塵等因素不容忽視，他常在臉書與大家分享這些資訊，減少民眾恐慌。

台中捷運部分，綠線交叉的捷運藍線通過中央核定，規劃於台灣大道，途經台中海線區域，延伸到清泉崗機場，對原台中縣民有益。

針對水利建設，他表示，除大家熟知的柳、綠川，台中市有76個逢雨必淹的易淹水地帶，例如沙鹿火車站前，只要一下雨與就經常淹水；市府團隊三年多來花很多心力治水，解決多處淹水問題。

有關2018花博，林佳龍說，台中本身就是花卉產業的重要產區，更是台灣重要的農業生產區，花博將採在地採購，結合蔬菜、水果推廣農業，讓生產、生態、生活在花博呈現，也著重石虎生態保育、后里馬場文化保存等，花博落 幕後將為地方留下豐富資產。

(中時)