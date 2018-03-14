海岸線上讀文學 康橋校外教學顛覆傳統

2018年03月14日 14:36 中時 徐養齡

新竹康橋學校學生騎單車到17公里海岸線上做戶外教育，體驗親自探究、自我觀察學習。（徐養齡翻攝）

跳脫校外教學普遍到大型遊樂區的刻板模式，新竹康橋學校7、8年級學生騎上單車，沿著17公里海岸線呼吸自然，在碧海藍天之際朗讀文學，觀察海天一線生態美景，讓課本上硬梆梆的內容，成為俯拾即是的活知識。

國內校園校外教學地點，多半環繞在幾間知名大型遊樂區，玩樂性質多過教學，常挨批剝奪學生學習機會，新竹康橋學校走出制式格局，認為教育與生活學習不該只發生在教室內、電腦旁，校園、社區、大自然就是最佳的學習場域。

日前校方安排7、8年級學生校外教學活動，地點選擇擁有多類型生態區的17公里海岸線，透過自然、國文、數學、社會及健體等教師合作設計，及課前、課中和課後的教學規畫，帶領學生認識故鄉生態，了解生長環境的點滴。

自然科老師袁正東表示，孩子們在海岸沿線朗讀文學、推算距離、觀察海天一線的風景等，7年級的學生更捲起褲管、踏上溼地，挖掘溼地生態。

「哇！是海鳥嗎？」8年級的學生拿著相機充當望遠鏡，搜尋並捕捉候鳥的身影，記憶卡內每一張精彩瞬間，成為畢生難忘的回憶，學生們開心表示，全程數小時的單車行雖然有點累，但住在新竹這麼久，從不知道家鄉那麼美，生態如此豐富。

帶隊老師們說，其實學生們能夠出去玩就很開心了，但令人驚訝的是，孩子們在戶外展現出的專注度，比在教室多很多，老師講得再多，都不如學生自己發現、自己提問，將設計更多跨領域課程，讓校外教學有意義，學生也更有感。

(中時)