美味火鍋料高磷 多吃加工食品傷腎

2018年03月14日 14:36 中時 陳志祥

消基會今（14）日公布市售美味加工食品的磷酸鹽含量檢測報告，發現包括西北貢丸、台畜豬肉漢堡、樂事波樂經典原味洋芋片等多項食品磷酸鹽雖然符合規定、但含量偏高，建議消費者少吃，多吃會過度攝取而傷腎與心血管，成了身體健康的殺手。

消基會針對雙北地區的傳統市場、量販店、超市等販售通路所販售的火鍋料、漢堡肉與餅乾零食，進行磷酸鹽與磷含量測試，檢測項目包含14件火鍋料、2件漢堡肉、14件餅乾零食等，共計30件樣品。

14件火鍋料磷酸鹽含量介於400～2500 mg/kg；其中，「西北貢丸」磷酸鹽成分2000至2500毫克、磷含量則600至800毫克；2件漢堡肉磷酸鹽含量介於400至2000mg/kg；「台畜豬肉漢堡」磷酸鹽成分高達1000至2000毫克，磷含量400至600毫克。

另外14件餅乾零食類樣品磷酸鹽含量介於400至2500mg/kg；其中「樂事波樂經典原味洋芋片」磷酸鹽成分高達2000至2500毫克，磷含量600至800毫克。

消基會檢驗長凌永健表示，經過檢測磷酸鹽均未超過每日磷攝取上限，酌量食用火鍋料、漢堡肉片與各類餅乾零食，雖不至於超過，但對於腎臟疾病的消費者建議謹慎攝取，避免吃下過多食品添加物，影響腎功能、心血管病變等。

2015年食藥署放寬磷酸鹽限量標準，包括口香糖放寬14.7倍、嫩肉精11.7倍、奶精4.5倍，而餅乾、乳酪、冷凍馬鈴薯與麵包等食品也將大幅放寬，消基會呼籲政府不要輕易放寬，否則國人磷攝取量恐會持續攀升。

(中時)