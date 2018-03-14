深澳燃煤電廠擴建　李應元：鼓勵

2018年03月14日 14:40 中時 洪安怡

今日下午環保署環評大會將進行「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書」環差分析，環團指出，燃煤汙染不只影響北部空氣品質，在秋冬季節更因位於上風處而加重中南部空污，強烈反對新增以燃煤為電力來源的電廠。但環保署長李應元今日上午接受媒體採訪時指出，此次擴建已經更換新零件，汙染排放可大量減量，應該要鼓勵。

包含綠色公民行動聯盟、綠色和平基金會、主婦聯盟環境保護基金會等環團，今日上午聚集環保署大門，共同針對深澳電廠一案提出3點訴求，包含「要求退回此案」、「北北基各地召開多場公聽會」、「不同季節深澳電廠對北北基民眾健康影響」。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰則表示，民進黨政府預計在2025年邁向非核家園，且燃煤發電比例要降到30%以下，但在深澳燃煤電廠的更新擴建案中，卻看到口號與政策間，讓社會大眾困惑的矛盾與落差。經濟部與能源局其實心裡很清楚，2025年如果燃煤發電的占比降到30%，屆時許多既有的燃煤電廠容量因數將會維持低檔與相對閒置。

綠色和平專案主任蔡佩芸則強烈質疑深澳燃煤電廠興建的必要性，她認為政府規劃在2025年燃煤發電占比從現在的45.4%降至30%，若依據政府2025年燃煤發電需求之最大預測值進行推估，屆時燃煤發電需求量將會下降。簡言之，現有的燃煤發電裝置容量已可以供應2025年燃煤發電量之需求。

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱指出，氣候變遷導致台灣近年面臨越來越頻繁的強降雨、颱風、極端高溫或低溫，甚至冰雹、霰或雪。她強調，深澳燃煤電廠的興建，不但會增加更多排碳，加劇極端氣候，更直接會增加細懸浮微粒(PM2.5)濃度，影響北北基地區的空氣品質。台灣健康空氣行動聯盟則訴請所有環評委員記名投票並詳述理由，對自己及歷史負責。

(中時)