台北第一屆米其林指南摘星榜揭曉！總計摘下24顆星

2018年03月14日 14:31 時報周刊 吳佩汾

首屆台北米其林指南今日下午公布得獎名單，其中米其林指南國際總監Mr.Michael Ellis 也親自蒞臨頒獎，與會來賓包括臺灣米其林區域總裁 毛行健、米其林區域總裁 方諾德、交通部觀光局主秘 林坤源也都一同參與這場美食界的盛會。

米其林指南國際總監Mr.Michael Ellis表示，台北市有非常深厚的美食文化，多年來也一直是觀光的焦點，來到這裡有各式各樣的美味任君挑選，隨著米其林指南的公布，台灣的美食也能因此得到證明。

交通部觀光局林坤源主秘也表示，美食是國際旅客觀光來台重要的原因，而美食就是吸引光觀客重要的資源，食力就是國力，希望能讓世界看見台灣的美食。

第一屆台北米其林指南共有20間餐廳得獎，總計摘下24顆星

其中3星為1家、2星2家、1星17家

得獎名單如下：

3星：台北君品酒店「頤宮」

2星：祥雲龍吟、台北喜來登大飯店「請客樓」

1星：大腕、教父牛排、金蓬萊遵古台菜、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、La Cocotte by Fabien Vergé、Longtail、明福台菜海產、MUME、RAW、鮨野村、鮨隆、TaÏrroir、大三元、台北亞都麗緻大飯「天香樓」、台北文華東方酒店「雅閣」

(時報周刊)