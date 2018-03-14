「長汎旅運」苓雅門市今開幕 敦親睦鄰價499元一日遊

長汎旅運高雄苓雅門市今（14）日開幕，長汎旅運副總經理楊許虎（中）、長榮航空高雄辦事處經理江自強（左二）、立榮航空高雄機場辦事處課長劉怡蘭（右二）、高雄市旅行公會理事長吳盈良（左一）、長汎旅運高雄苓雅門市副協理夏政傑（右一）等共同出席。圖／長汎旅運提供

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長榮航空直營旅行社長汎旅運─高雄苓雅門市於今（14）日開幕剪綵，開幕首日推出「敦親睦鄰499元一日遊」、日本大阪環球影城門票、韓國TMONEY交通卡等限量優惠！以及憑DM截角購買旅遊行程，再享最高1,000元折扣。

高雄苓雅門市位於中華四路，鄰近捷運中央公園站、三多商圈站，交通便捷。上午開幕儀式，由長汎旅運副總經理楊許虎、長榮航空高雄辦事處經理江自強、立榮航空高雄機場辦事處課長劉怡蘭、高雄市旅行公會理事長吳盈良等共同出席剪綵。

為提供南部旅客更便利的服務，長汎旅運將原高雄辦事處重新裝潢成舒適的門市空間，並延長營業時間，讓平時繁忙的上班族在周末也能諮詢服務，從容規畫行程。

提供多元豐富的全球旅遊行程，並結合長榮式優質服務是長汎旅運的目標。長汎旅運精心規劃高雄出發行程，並祭出開幕期間折扣，日本「春暖立山5日」行程，在燦爛晴光下拜訪立山雪牆，優惠價42,900起（含稅）；或是選擇深度文化之旅，前往中國大陸「昆明大理麗江8日」，觀賞雲南映象大型歌舞秀、遊覽束河古鎮，感受麗江風情，驚喜價33,900起（含稅）；如果要感受韓國流行文化，「微風韓流5日」漫步韓劇拍攝景點兩水頭、暢遊樂天世界，超值價14,800起（含稅）。即日起至3月31日止，憑開幕活動DM截角至全台門市購買行程，再享長程線1,000元、短程線500元的現金折扣。

苓雅門市開幕首日推出「敦親睦鄰499元一日遊」，前往屏東萬巒彩虹吊橋欣賞大武山美景，以及走訪全台歷史最悠久的萬金聖母聖殿，感受天主教堂的百年歷史風華。

長汎旅運指出，每年最受期待的「全球花賞」相關行程也已陸續推出，是時候丟出假單規劃行程，搭配行程辦理護照及台胞證更享200元折扣。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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