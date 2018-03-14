北金線清明節加班機 3／16上午9時開賣

2018年03月14日 14:36 中時 李金生

縣府另規畫清明期間由金門快輪往返台中、金門1航次。（縣府提供）

清明連假北金線加班機敲定3月16日（星期五）上午9時受理訂位，3月18日（星期日）下午4點以前完成開票。

縣府表示，為擴大服務清明連假返鄉祭祖的鄉親，縣府特別協調航空公司於4/4、4/7及4/8放大機型及加開班機，計往返台北─金門4架次，雙向提供1116座位數，訂於3月16日（星期五）上午9時受理訂位，提醒鄉親務必於3月18日（星期日）下午4點以前完成開票。

加班機的班次時間如下：1.4/4（星期三）：立榮16：40、遠東18:40台北起飛。2.4/7（星期六）：遠東21：40金門起飛。 3.4/8（星期日）：立榮18:45金門起飛。

縣長陳福海關心鄉親返鄉機位需求，指示觀光處與民航局及各航空公司協調加班機事宜，在3月6日至11日，共受理機位需求登記600餘人，且以北金航線需求量最大。

縣府表示，這波加班機是在非常緊湊的時間下調度出來，因為機位有限，短時間內就可能訂購一空，希望大家提早做好準備。

此次加班機開立機票和限制規定，與清明節管制期間訂票作業規定與程序一樣，即107年清明連假管制期間台金航線（4月3日至6日台灣往金門及4月6日至9日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。

另縣府為提供鄉親往返多元管道，特規畫清明期間由金門快輪往返台中、金門1航次，並在3月7日開賣。統計至3月13日止，4月3日台中往金門航次的船票已賣光，4月8日金門往台中航次尚餘約150座位數，縣府也提醒有需求鄉親多加利用。

(中時)