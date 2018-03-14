竹崎高中繁星成績優異 2人成準台大生

107年繁星放榜，嘉義縣竹崎高中29名學生榜上有名。（呂妍庭翻攝）

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107年繁星放榜，嘉義縣竹崎高中29名學生榜上有名。（呂妍庭翻攝）
林盈萱（左二）錄取台大外文系，許汶如（右一）以希望入學錄取台大圖書資訊學系，竹崎高中今年已有兩名學生上台大。（呂妍庭翻攝）

107年繁星放榜，嘉義縣竹崎高中29名學生榜上有名，其中林盈萱錄取台大外文系，成設校上台大外文第1人，加上去年12月就以希望入學錄取台大圖書資訊學系的許汶如，竹高已有2名準台大生，另喜歡做研究的黃仲生選上成功大學物理系，會考僅5B的林承翰上交通大學應用數學系，體育班詹詠玄錄取高雄師範大學體育系，未來志向是回家鄉苗栗當體育老師。

竹崎高中校長郭春松表示，學校今年繁星推薦成績優異，錄取台大外文的林盈萱示從小對語文就很有興趣，從國中開始，就特別花時間在英文學習上，未來入學後打算雙主修商學院的課程。黃仲生學測71級分，成績原本可申請上台、清、交等大學，最後依志向選擇成大物理系，表示他特別喜歡做研究，才沒有選擇熱門的電機等科系，未來打算繼續深造。

成績一樣可以上頂尖大學的陳浥溱，因從小就喜歡動物，加上伯父是獸醫師，耳濡目染下，很早就立定志向要選讀獸醫系，這次能順利錄取嘉大獸醫系，「內心非常開心」，未來有機會還要出國深造。林承翰3年前國中會考成績僅點拿5B，選擇直升竹崎高中，經過2年多來的努力，以64級分錄取交大應數系，林承翰表透露，未來想再讀電機研究所，同時強化外語能力，爭取出國當交換生的機會。

竹高模擬聯合國社創社社長何偉豪錄取政大歐洲語文學系，何偉豪表示未來想考外交官特考，上大學後規畫雙主修外交系。高1就籌辦竹中電台的劉軒佑，如願錄取世新大學廣播電視電影學系，未來打算往廣播業發展。來自苗栗竹南的詹詠玄錄取高雄師大體育系，當初為了打羽球，才到竹高就讀的他，最好成績已打到全中運第8名，表示未來想回苗栗當體育老師，培訓故鄉的羽球選手。

(中時)

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