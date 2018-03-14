下背痛不要拖 小心僵直性脊椎炎上身

2018年03月14日 14:40 中時 黃力勉

好發於年輕男性的僵直性脊椎炎很容易被忽略，許多患者對於下背痛卻不以為意，拖了數個月後幾乎無法下床行走才就醫，卻已經病況惡化。台東馬偕醫院過敏免疫風濕科醫師黃奕帆表示，僵直性脊椎炎只要抽血檢驗就能確診，只要下背痛超過6周一定要趕快就醫。

「連想了結自己的能力都沒有！」從事媒體業的吳姓民眾表示，突如其來的下背痛讓他以為是因為工作傷害所致，掛號復建後狀況越來越糟，甚至導致脊椎骨折，痛不欲生的疼痛吃止痛藥、打嗎啡都無法止痛，甚至想了結自己，所幸在醫師細心診療及開刀治療後，恢復狀況越來越好。

目前黃奕帆是台東唯一長期駐診的過敏免疫風濕科醫師，他也是台東人，預計將會長期在台東看診。黃奕帆說，以往相關患者會到外縣市就醫，甚至未積極就醫或看骨科止痛等，將來都能到馬偕就醫。

黃奕帆說，僵直性脊椎炎需進行傳統療程4至6個月後，無效才能進行生物製劑的療程，因此越早就醫能越早改善不適狀況，僵直性脊椎炎主要是遺傳所致，只要抽血檢驗基因就能確診。

而台東民眾常見的痛風、類風濕性關節炎，也常延誤就醫。黃奕帆說，有患者就醫時手臂腫大，一查才知道是痛風石過大壓迫血管，是在台北難得見到的狀況，呼籲民眾有狀況都要盡速就醫。

(中時)