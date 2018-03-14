陳其邁拜會陳菊 菊：他等了很久才回到市長室

2018年03月14日 14:49 中時 林宏聰 、 王錦河

陳其邁在勝出民進黨高雄市長初選後，首度拜會陳菊，起初兩人面對媒體拍攝，互動仍略顯不自然。（林宏聰攝）

陳其邁隻身前往高雄市府，向市長陳菊請益。（林宏聰攝）

陳其邁贏得民進黨高雄市長初選，14日下午首度拜會高雄市長陳菊，兩人開放媒體拍攝同框畫面約5分鐘後，正在進行閉門會談；曾代理高雄市長9個月的陳其邁抵達市府時，一度要走之前的市長室入口，被市府幕僚提醒，才改走新大門，而陳菊被媒體問及心情如何，則笑稱「很愉快啊」，隨後又補充說：「他等了很久才回到市長室來，很好啊！」

陳其邁以壓倒性民調勝出民進黨高雄市長初選，14日下午2點隻身前往高雄市府向陳菊請益，他抵達3樓市長室外時，先與市府幕僚握手致意，隨後要從之前的市長室大門進入，被幕僚提醒，才知道走錯了。

市府副市長許立明、史哲、民政局長張乃千等人，陪同市長陳菊與陳其邁會面，陳菊看到史哲一身西裝，不忘在陳其邁面前「虧」一下：「史哲從來沒穿那麼帥過！」令現場氣氛頓時變得輕鬆不少。

陳其邁態度低調，沒有先接受媒體訪問，記者改問陳菊心情如何，陳菊說「很愉快啊」，隨後並補充「他（陳其邁）等了那麼久才回到市長室來」，是好事一樁，但媒體起初想多拍攝兩人握手畫面，陳菊滿臉笑容卻略帶尷尬地說：「握手也要拍照？這樣不自然啦！」

陳菊上午面對媒體詢問是誰主動邀約會面時，強調她在高雄執政12年，輔選民進黨經由初選民主程序產生的候選人，是她的責任，讓高雄優質順利接班，也符合人民期待，初選結束後，陳其邁一直與市府團隊密切接洽溝通，今天的見面非常自然。

(中時)