普台高中「繁星」放光芒 國立大學錄取率達九成

2018年03月14日 14:41 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

普台高中繁星推薦全體錄取學生與師長合影。(第三排左2起王淑真老師、惠沁宜主任、洪誌陽副校長、林秋惠校長、吳亞玲顧問、古鈺凰老師)

普台高中繁星推薦全體錄取學生與師長合影。(第三排左3起王淑真老師、惠沁宜主任、洪誌陽副校長、林秋惠校長、吳亞玲顧問、古鈺凰老師)

普台高中繁星推薦錄取國立大學學生與師長合影。

107年大學「繁星推薦」14日放榜，南投縣普台高中打出漂亮的全壘打！包辦台大、清大、交大、成大、政大、中央、中興及師範大學等，國立大學的錄取率高達九成，普台學子在專業的教育團隊輔導下，大都錄取比自己預期中更好的校系。

學測南投榜眼李家翰同學順利錄取台灣大學化學工程學系，黃柏鈞同學通過陽明大學醫學系，從小學一年級起就讀普台的黃柏鈞表示，最感謝惟覺安公老和尚創辦這所學校，一路學習至今，現已通過日語N2檢定(大學日語系畢業門檻)，「因為普台教導我慈悲、同理心、利他的精神，讓我以醫科為己志，未來不僅救人，更要救心。」

考取清華大學材料科學工程學系的洪偉倫同學，以及中國文學系的許芳瑜同學，兩人也是普台直升生。洪偉倫直言就讀普台是他人生的轉捩點，從原來的成績墊底且行為叛逆，一直進步到現在，一切都要感恩普台，讓他翻轉人生。錄取交通大學應用化學系的鄧詠澤同學，父母皆是普台教師，他在父母身上看到師長無私的付出、奉獻教育，也慶幸自己能從小在普台學習，才能培養成熟穩重的心性。

錄取成功大學物理系的鄭穎澤同學，以及資源工程學系的蔣明軒同學，皆是小一起就讀普台。數理、書法和桌球是鄭穎澤的強項，歷年來在校外比賽屢獲佳績，穎澤說：「普台就像一個小型社會，在這裡能夠歷練許多課本上學不到的知識與能力。非常感謝父母讓我讀了12年。」蔣明軒則以數學及音樂為優勢，國二時已通過英國皇家音樂檢定最高級，榮獲無數音樂獎項，如今也獲加拿大維多利亞大學的錄取通知。另外，錄取中國文學系的陳昱誠同學除了語言好，也通過日語N3檢定，田徑表現同樣亮眼，能文能武！

以政治大學外交系為第一志願的覃昭彤同學，如願錄取；她從國中起，就代表普台參加「國際模擬聯合國」，獲兩屆的榮譽獎項，她說普台給她扎實的外語訓練及寬廣的視野，讓她具備國際移動力。她期盼在大學能學習第三及第四外語，加強專業知識，報效國家，也希望幫助落後國家的人。

普台高中校長林秋惠表示：「普台充分發揮境教、制教、身教及言教的優勢，讓同學們得以在12年一貫多元的優質環境中學習。此次『繁星推薦』大放光芒，學子們紛紛表示，師長的用心陪伴與教導是他們強而有力的靠山，扎實的輔導措施更協助他們適性揚才，祝福所有同學未來在各領域都能一展長才！」

(中時電子報)