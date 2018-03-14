警察支持警察 新北退警全力挺侯友宜

2018年03月14日 14:46 中時 王揚傑

新北市退休警察人員協會14日上午在板橋區海生樓餐廳舉行會員大會，有近700名會員到場參加，國民黨新北市長參選人侯友宜也現身退警會員大會，會中對於政府年金改革忽視危勞的警消表達強烈不滿，現場並力挺侯友宜代表出馬競選新北市長，創造安居樂業的新北市。

侯友宜說，許多生死交關的重大警匪槍戰，都是靠警察弟兄相互支持、並肩作戰，才能走到今天。侯也強調，軍警的工作是保家衛國，大家爭的是一個尊嚴，政府應該要有更好的溝通。

不少退休的警界高層、退役將軍及中華民國退休教師聯盟也出席相挺。退警協會理事長林國春議員在大會中振臂疾呼「警察力挺警察」、「退警全力支持侯友宜」，全場高呼「凍蒜」聲不斷，並承諾誓為候友宜最堅強的選舉後盾。

退警協會表示，日前媒體報導國家年金改革委員會將軍人月退休金樓地板從去年外傳的3萬2160元，大幅提高到3萬8990元，然而警消人員仍是維持3萬2160元不變，明顯受到不公平的對待。

退警協會強調，軍警是國家安全、安定的兩大重要支柱，一在戰時一在平時，兩者缺一不可，而警消工作不分晝夜假日，全年無休，已無異於天天作戰。警察在去年全國性民調好感度高達74.1%，高居7類公僕的第1名，而台灣治安水準及安全指數也在世界各國當中名列前茅，如此傲人的成績都是由警察同仁犧牲假日堅守崗位所換來，而政府年金改革卻將警消的退休金樓地板降至最低，明顯忽略警消為治安的付出，令人不勝唏噓。

退警協會指出，2007年6月15日警察節當天，立法院挑燈夜戰審議《警察人員管理條例》，在時任警政署長侯友宜的奔走下，順利三讀通過修正案，將24年從未調整的基層員警年功俸最高級從450元提高到500元，當時共有5萬8千名警察、消防、海巡等基層員警都受惠加薪，也連帶影響提高未來可領取的退休金。

此外，侯友宜在擔任新北市副市長期間，也大力改善警察的辦公廳舍環境，許多警察分局及派出所都進行整建，讓警察福利及安全更加完善。

(中時)