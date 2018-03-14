大學繁星放榜 「5B班」學生揚眉

大學繁星放榜，員林高中錄取人數創紀錄。（鐘武達攝）

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大學繁星永榜，溪湖高中表現亮眼，其中2人要去學醫。（鐘武達攝）
成功高中大學繁星上榜的學生，都來自「5B」班。（鐘武達攝）

大學繁星計畫14日放榜，員林、溪湖、成功與二林等高中表現突出，員中上榜名額創紀錄 ；溪湖高中有2人要去學醫；成功高中榮登金榜的學生當年國中會考成績都只有「5B」；二林高中錄取國立大學的學生，則多來自國中部直升。

員林高中錄取66人，名額是歷年最多的1次。陳芊羽的媽媽是新住民、又是來自中低收入家庭，當年以1Ａ4Ｂ成績進入員中，夢想是上台大，不斷苦讀，不靠補習，終於以如願錄取台大中文系。鄭盈玥國中畢業5B入學，在員高2年多努力，考上政治大學。

校長游源忠說，該校今年將加碼提供新生獎學金，以45分（5A++）成績入學者可獲得15萬元，且成績排名維持在前3%，每學期還有2萬元獎學金及學雜費全免，另外，44分10萬元、43分6萬元。

溪湖高中錄取62名學生有35人上國立，林義芳考上高雄醫學大學牙醫學系；錄取中國醫藥大學藥學系的洪明紳，會考成績為1A4B，他說，在溪高3年破釜沉舟，在校成績排名維持在前1%。

「5B班的蛻變！」成功高中錄取40人，上榜率近8成，他們國中會考成績都只有「5B」。該校榜首蔡宗佑錄取中興大學應數系，楊旭庭中央大學土木工程系，錄取宜蘭大學園藝系的楊珮珊，也報考空軍官校，她「想飛」，希望未來當飛官。

二林高中57人上榜，國立大學21人。陳冉亞3年前捨棄第一志願彰化女中就近入學，錄取台大學物理治療學系，與任教二林高中的媽媽都感到光榮。校長劉燕饒說，錄取國立大學的學生，多是3年由國中部直升的孩子。

(中時)

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