遼寧不吃不可的美味 老邊餃子

2018年03月14日 14:56 中時電子報 綜合報導

發軔於瀋陽的老邊餃子是東北美食界的一個驕傲，可以說，到了瀋陽城，如果沒吃到老邊餃子，又怎麼能說自己吃了最道地的料理？其淵源可以追溯到大清道光年間。老邊餃子的創始人邊福生於河北任丘，後來到瀋陽闖蕩，在那裡他開了一家餃子館。之後經過三代人的努力，餃子館屹立不搖將近200年，邊家的餃子館已經成為當地行業翹楚，同時成為瀋陽最有特色的料理之一，更被瀋陽市列為非物質文化遺產。現在瀋陽有兩個地方才能吃到最傳統純正的老邊餃子，一處是位於瀋陽市沈河區中街的老邊餃子館總店，另一處是位於瀋陽市大東區滂江街的老邊餃子館分店。

餐廳內裝潢別緻，金黃色的牌匾，配上大紅色的桌椅，很喜慶的感覺。餐廳以花樣層出的各種美味餃子出名。與其它傳統餃子不同，老邊餃子的獨特魅力其實就在它製作精細 造型別緻、口味鮮醇，尤其是它獨特的制餡工藝。

而老邊餃子最為人所知的，就是煸餡餃子。大多數餃子都是把生肉餡和餃子皮一起弄熟，而邊煸餡餃子則是把肉餡先煸炒至熟，然後再利用雞湯或大骨湯慢煨熟透，讓肉餡充分吸收高湯的風味變得更加鮮美，同時口感變得更加軟嫩。因為肉餡是煸炒過的，所以叫做煸餡餃子。

(圖片/旺旺中時文化傳媒)

老邊餃子秉持傳統手工技藝，除了一般常見的蒸煮食用方式外，還有上百種不同的餃子宴，烙、炸各種形狀的餃子都能品嘗得到，像是玉翠蒸餃、魷魚青椒、酸菜蒸餃、白菜蒸餃、冬瓜蒸餃、鮮貝黃瓜、、其中以冰花煎餃、煸餡餃子、三鮮餃子最為受歡迎。冰花煎餃顏值非常高，造型非常亮眼，餡料飽滿多汁，外皮酥脆，口感非常棒。桌上滿滿的餃餡各有不同：銀耳餡、髮菜餡、香菇餡、蝦仁餡、魚肉餡、黃瓜餡、紅果餡、山楂餡……，絕對可以說，沒踏進老邊餃子館，不知道餃子的學問有多深。

(圖片/旺旺中時文化傳媒)

除了餃子之外，老邊餃子館還有一個「御龍酒鍋」，相傳這是清王室的御膳，海鮮湯頭加上珍珠大小的餃子，清爽不膩。為了名符其實，這道菜還有桌邊服務，服務生會為每個人分好餃子，但每個人分得的餃子數量不同，不同的餃子數量代表不同的祝福，一個餃子表示一帆風順，二個餃子表示雙喜臨門，三個表示步步高昇…如果一個也分到，那你會得到服務人員最衷心的祝福，從此過著幸福快樂的生活。舒服不過倒著，好吃不過餃子。吃一次老邊餃子，來領受遼寧不吃不可的美味，還有個人專屬的幸福。

(中時電子報)

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