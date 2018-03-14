《台北米其林指南》紙本書上架3／31開賣 電子版與App緊跟在後

2018年03月14日 14:59 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

《2018台北米其林指南》今日在台正式揭曉，台灣地區總共有110間台北餐廳入圍，其中包含20間星級餐廳( 17家1星、2家2星、1家3星)、36間「必比登推介」餐廳推薦。對於熱愛美食的朋友來說，應該已迫不及待想要前往米其林星級餐廳大飽口福。正有此意的你除了可以手動蒐集相關資訊外，也可透過將在台發行的印刷版《2018 台北米其林指南》來按圖索驥，大啖美食。

有鑒於今天是台北米其林指南首度在台灣地區發表，過往在台提供餐廳查找相關服務的App，都尚未正式將此列為查詢餐廳的指標，消費者想要完整掌握台北米其林餐廳的名單，並不簡單。所幸根據《博客來》、《誠品書店》網站資訊，《2018 台北米其林指南》(Taipei：The MICHELIN Guide 2018)預定3月31日正式開賣，拿著這本紅色指南，就不怕錯過任何一間受到米其林官方認可的美食。

《2018台北米其林指南》紙本書預定3/31正式在台開賣。(圖／翻攝博客來網站)

《2018 台北米其林指南》一書總共有240頁，採用全彩印刷、中英對照，紙本書售價新台幣650元。根據網頁提供的書籍內容說明，除了紙本版之外，還將提供電子版，可透過網站以及手機媒體來獲得(電子版與App是否需要付費購買，還是購買紙本書便會附贈，目前並未明朗)，並且提供導航與線上預約的功能。

而目前App Store當中的《米其林指南》App內容，現今仍只包含上海、香港、澳門的資訊。未來台灣地區(主要是台北)的米其林餐廳資訊，將會整合在當前的《米其林指南》App中還是單獨推出，目前仍不得而知(根據編輯使用經驗，目前在《愛食記》App之中，「台北米其林指南」已經成為熱門食記分類項目，不過由於星級餐廳名單今日才正式公布，當中仍舊多屬登上必比登推介（Bib Gourmand）的餐廳(由米其林祕探選出值得推介的超值（Good Value）餐廳，強調的是性價比，與「不計成本追求美味」的「星級評等」不同)，供網友參考)。

(中時電子報)