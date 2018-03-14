明道大學精農系智慧雲端水族箱 節水又保育

明道大學精緻農業學系發表智慧水產養殖循環系統，讓循環水維持水質穩定。（鐘武達攝）

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明道大學雲端水族箱內有15種珊瑚、20種魚類。（鐘武達攝）

明道大學精緻業學系因應農業新時代，最近與水產養殖業者合作研發出智慧水產生態養殖循環系統雲端水族箱，不僅節水，還成功復育軟珊瑚和具觀賞價值的海水魚，這套系統如果擴大運用在水產養殖場，可望是解決沿海地層下陷的良方。

明道大學精農系教授何秉岳指出，彰化地區是淡水經濟魚苗的供應重鎮，養殖魚類在生長期間需要乾淨無污染、溫度適中的水，為此特別與產業界合作開發這套水產生態養殖循環設備。

智慧水產生態養殖循環系統，有精心設計的維生設備，加入遠端操縱、監控介面、感測裝置，飼養者可以透過雲端接收水質數據、自動投餌、遠端調節水質和燈光，並可透過網路攝影機，即時觀察魚的活動力與生長，能解決在內陸飼養海水魚、淡水魚的水源問題，且利用循環水養殖概念，將所需換水量節省到最低，為超抽地下水的困境解套。

這套智慧水產生態養殖循環系統經過近2個月的測試，目前除了成功復育毛菇珊瑚和鈕扣珊瑚等15種軟珊瑚，還有多達20種魚類。

水產養殖業者鄭敏郎表示，彰化與雲林沿海是養殖漁業重鎮，但中部缺乏相關課程，透過與明道大學合作，希望將業界遇到的問題，交由專業研究，減少魚類的死亡率和達到節水的目標。

(中時)

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