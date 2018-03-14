瀋陽豔粉街的老故事新故事 時代發展的縮影

2018年03月14日 15:16 中時電子報 綜合報導

上世紀90年代，瀋陽歌手艾敬的一首《豔粉街的故事》，讓豔粉街這個名字逐漸被外人所知。歌中唱道：“我的童年家住在豔粉街，那裡發生的故事很多，我沒有漂亮的兒童車，我的遊戲是跳方格，大人們在忙碌地活著，我最愛五分錢的糖果……”描繪出當年豔粉街的市井生活，但在歡快的曲調背後，那個年代真實的豔粉街卻稍顯粗糙。

豔粉屯的歷史可追溯到明朝末年，努爾哈赤遷都瀋陽分封八旗時，此處為鑲藍旗屬地。1920年，日本人在這裡投資開設“滿洲窯業株式會社”和“奉天窯業株式會社”，建磚瓦場。上世紀三四十年代這裡有窯業32家，窯業工人就地搭建起簡陋的棲身之所，豔粉街上逐漸有了百姓聚集。

“豔粉”與“磚瓦”，風馬牛不相及。這“豔粉”二字是從何而來呢？

關於豔粉街名的由來有多個傳說，一說是有一個叫胭脂的姑娘，為了反抗惡霸的侮辱，將其殺死後同心上人一起逃到了這裡，在荒無人煙的土地上安下了自己的家，後來人們就把這裡叫做“胭脂屯”，後改名為“豔粉屯”，最後更名為“豔粉街”。

豔粉街真正人丁興旺，是在1948年以後到上世紀50年代末期，隨著瀋陽市城區的拓展和鐵西工業區的壯大，大批農村勞動力和產業工人湧入了豔粉街。無序建房逐步形成了一片連著一片、參差不齊的棚廈，相繼有一些廠礦在豔粉街建起了自己的職工宿舍，大多是不足10平方米的房間。勞作一天的工人們，每天從鐵西北部的廠區成群結隊回到豔粉街上自己的家。

年復一年，日夜變換，隨著每家每戶子女的長大，人們在自家的房前屋後又建起了一間挨著一間的小房，老一輩豔粉街人，又看到自己的兒女們結婚生子，重複著自己的人生歷程。到上世紀90年代中期，豔粉街的居民已達到2萬余戶，形成了當年瀋陽市最大的棚戶區。

近兩萬戶居民全部住在低矮的小平房裡，除了幾處工廠宿舍還算整齊外，其餘的住房全是裡出外進，參差不齊。即便是工廠宿舍，由於年久失修，也是破舊不堪，加上四周的小道不斷加高，大多數小房裡的地面，要比室外低了許多，就是人們常說的“下窖”。 “下窖”厲害的，屋裡的炕沿兒與外邊的地面一樣高，透過窗戶看外面走過的人，只能見到兩條腿。

豔粉街的市井生活也不都是這樣。那時，一條不知名的胡同裡面經常傳出叮叮噹當的鋼琴聲。一間再普通不過的平房裡面出了個彈鋼琴的女孩，這讓街坊四鄰驚歎許多天，到了後來，他們也隨著愈發嫺熟的琴聲開始享受這粗糙中的婉約。彈鋼琴的女孩沒有父親，母親看起來很老，後來女孩考上了音樂學院，母親四處籌錢弄到了這架鋼琴。一間低矮的平房，似乎屋頂和牆壁都薄得遮不住鋼琴所散發出的光芒，女孩每天都在練習。幾年後，她畢業留校，那間平房裡便總是會有一些小孩子出出入入，鋼琴的聲音也開始變得淩亂、生疏，鄰居們都知道，她在教小孩子彈鋼琴了。

豔粉街有過貧窮落後的歷史，但從20世紀90年代中期開始，經過近十年的大規模改造，人們的居住環境和生活環境得到了根本的改變。如今，來到豔粉街的人們，很難把這高樓林立、交通方便、燈火不熄的現實與過去貧窮閉塞的棚戶區聯繫起來。在這裡居住了幾十年老人們，面對豔粉街驚人的變化，無不感歎：幾代豔粉人做夢都想不到的好時候，讓我們趕上了。

曾經，豔粉街的居民平均居住面積不足8平方米，許多居民都是幾代人住在一間房子裡。如今，這裡的居民人均居住面積接近20平方米，真正做到了居者有其屋，而且相繼建成了數座花園式物業社區，不僅老豔粉人向此地回歸，一些瀋陽的新市民也紛紛在此落戶。

2004年6月，艾敬回到久別的豔粉街。在趕往豔粉街的路上，艾敬還非常自信的講著豔粉街原來的樣子，但真正到了豔粉街，艾敬確無論如何也找不到原來的大青石，還有那承載著童年的夢想的臺階了……取而代之的是一座座拔地而起的高樓，原來可以在屋裡種樹的舊平房也變成了整齊的居民社區。豔粉街這幾年的變化太大了！

艾敬邊走邊向路人打聽她家原來的位置。沒想到卻意外的發現了一所專屬於豔粉街的居民課堂，裡面介紹了豔粉街的過去和現在，裡面還找到了艾敬的照片以及她《豔粉街的故事》的歌詞。

豔粉街的變化，是整個國家、整個時代發展的縮影。瀋陽人仍念念不忘的曾經的豔粉街、曾經的百姓故事，其實是與生俱來的樂觀，是深愛家鄉的情懷，是對今天生活的點贊，更是篤信未來的自信從容。

(中時電子報)

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