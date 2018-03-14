賴揆視察新北前瞻長照 朱立倫喊話：賴院長是新北子弟

2018年03月14日 15:33 中時 葉德正

行政院長賴清德14日視察新北市前瞻建設與長照業務，與新北市長朱立倫一起參加座談會，朱立倫致詞時強調，賴院長是新北市的子弟，新北市提出的前瞻計畫都具前瞻性，希望能獲行政院支持，中央與地方一起努力。

朱立倫說，新北市長者超過50萬，新北市至今已推動800個老人共餐據點、350銀髮俱樂部，另外還有推動新北動健康與公共托老中心，另外還有人力銀行佈老志工等。

不過談到前瞻基礎建設，朱立倫話鋒一轉指出，新北當初提出了1700的前瞻建設計畫，但最後被稱作是0元俱樂部，因為不少都是已經核定或例行性經費，截至目前為止，新北市總獲得52億，扣除延續性三項軌道建設、例行性補助，新增的有17億元，僅拿到當初提出的1％。

朱立倫強調，地方最關心的萬大中和樹林線、環狀線南北環、汐止民生線等等，這三項不是馬上核定就能做，但絕對是最具前瞻性的，也希望中央支持。

朱立倫也說，另外包括五股交流道、八里汙水處理廠等等，都影響大台北地區，另外新北市現已在寶橋路、寶高路找到公有土地，可直接解決企業用地問題，若中央願意投入經費開發，可提供非常多願意投資台灣廠商廠房用地，也希望在院長領導與中央合作下，不管是軌道、招商、水利、城鄉等等，能務實獲得中央支持。

(中時)