消保處 手機小額付費需與電信帳單分列分繳

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電信帳單成為消費者購買APP的付款選項，導致消費爭議發生，有些消費者沒有付費可能遭到斷話；消保處舉行記者會，要求電信業者將電信帳單分列與分繳，確保消費者通話權益，通傳會NCC也說，目前電信管理法已送到立法院審議，未來三讀通過後，電信業者未依規定，將可處新台幣一萬元以上十萬元以下罰鍰；並得按次處罰。

行政院消保處案例指出，某老太太手機僅用於撥接電話，沒想到帳單卻出現1萬6000元的google play款項，因而質疑電信業者擅自開啟電信帳單付款功能，導致家中孩童誤用；有鑑於類似爭議時有所聞，消保處提醒消費者，數位時代，行動購物與線上購買的支付工具日益多元，不論是綁定信用卡或併入行動電話帳單付款，手機都是行動錢包，消費者應妥善保護帳戶及密碼，並隨時注意簡訊，以免帳單爆表、荷包失血。

消保處也協調通傳會NCC，嚴格要求電信業者落實帳單分列及分繳，通傳會專委喬建中指出，手機小額付費通常會被拿來打電動、買寶物，如果因此影響通話權益，顯然輕重失衡，這就是要求電信業者帳單分離的基本概念。

喬建中說，目前電信管理法草案已送到立法院，未來法案三讀通過後，電信業者若未依規定辦理，將可處新台幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並通知限期改正，屆期未改正者，得按次處罰。

(中時)

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