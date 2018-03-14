抽脂等於減肥？整形外科醫師這樣說

2018年03月14日 16:21 中時 倪浩倫

現代人對身材要求愈來愈重視，但若用錯方法減肥，當心出現反效果。一名40多歲的女性，1年多前因不滿意自己體態，決定透過抽脂來消小腹，但術後仍未忌口或規律運動，反而造成大腿愈來愈粗；醫師提醒．抽脂僅能用作雕塑身材「絕不等於減肥」，抽脂後若仍吃多動少，還可能讓原先抽脂部位「以外的地方」變更胖。

我國成人肥胖率高居亞洲第一，很多人一輩子都在減肥、減脂，有人會透過勤跑健身房、控制飲食來減肥，但也有人想透過「抽脂」，短期內和大量脂肪說掰掰，讓自己快速擁有穠纖合度的身材。

收治上述個案的基隆市立醫院整形外科主治醫師、凱美力醫美整形外科診所院長剡友賢說，觀察發現，農曆年前是民眾接受抽脂手術的「旺季」，除了想要美美、瘦瘦的和家人團圓，也可透過連假讓術後身體恢復元氣，此外，門診也常見「即將結婚」的女性來接受手術。但他提醒「抽脂絕不等於減肥」，畢竟，抽脂手術一次最多抽5000毫升，對要全身減肥的民眾來說，身材改變其實不大，但若配合運動和飲食習慣調整，是能達到「雕塑身材」的效果。

剡友賢解釋，肥胖是因人體脂肪過度堆積，而人的皮下脂肪又可分成淺層和深層，其中分布於全身的淺層脂肪細胞，較容易藉由運動和飲食控制來消除，最令人困擾的深層脂肪細胞，由於是為了儲存熱量、以備身體的不時之需，所以「容易形成卻又不易消除」。他補充，女性的深層脂肪細胞多會分布在腰腹、臀部、大腿小腿、蝴蝶袖等地方，都是女性常抱怨「最瘦不下來」的部位，也是女性「西洋梨身材」的形成原因，抽脂也多是抽這些部位。

一名40多歲的女性．1年多前因為不滿意自己身材，接受抽脂手術來消小腹，但因為工作需要應酬的關係，術後並沒有控制飲食、忌口、或維持運動習慣，結果大腿反而愈來愈粗，日前又來接受大腿抽脂手術。

剡友賢強調，當脂肪細胞被手術抽走後，因為身體代償的關係，容易讓還留在體內的脂肪細胞變大，此時若沒有進行健康的飲食習慣或生活型態，則很容易復胖、且復胖的部位多會是原先抽脂部位「以外的地方」，像是曾抽過腹部，一旦復胖就可能胖在大腿，所以不要認為抽脂完就一勞永逸、放縱的大吃大喝，若不想因復胖而「再來找醫師」，除了要進行飲食的調整，也應加入包括重量訓練在內的運動，讓身材更緊實、線條更漂亮。

(中時)