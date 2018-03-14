乳房腫瘤誤以為是肌肉 女導遊檢出癌症

2018年03月14日 16:09 中時 林欣儀

烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷(左起)送花給黃姓女導遊，祝賀她順利控制癌症。(林欣儀攝)

乳房不痛就沒有問題？住在台南、53歲的黃小姐，4年前洗澡時發現胸部會移動的硬塊，她以為是肌肉、不以為意，之後為安心、在友人建議下到醫院檢查，卻意外檢出乳癌第二期，所幸經手術切除腫瘤，並佐以放療、化療及賀爾蒙療法，目前控制良好。

從事導遊工作的黃小姐說，5年前開始就發現胸部有時會脹脹的，以為是經前症候群，也沒特別注意，有次洗澡時摸到乳房側邊有硬塊，還會隨著手部活動而移動位置，也覺得應該只是肌肉，直到同行導遊建議到醫院檢查，才抱著「檢查較安心」的想法就醫。

料想不到，黃小姐經乳房超音波檢查出左上外側乳房有2公分大腫瘤，她說，當時覺得「怎麼可能會是我」、「應該搞錯了」，但幾經思考後，仍毅然決定接受治療，療程中雖遭遇骨頭轉移，又藉由放射線治療協助，目前不但與腫瘤和平共處，且乳房也得以保存。

烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷指出，乳癌罹患率逐年攀升，根據統計，每年新發生個案多達1萬多人，其中約有6成乳癌患者是摸到硬塊就診才發現、不到1成患者是因為乳房出現刺痛感發現。

吳玉婷強調，乳癌發生率雖增加且有年輕化趨勢，但治療技術也在進步，若能在第1、2期發現並接受治療，5年存活率高達95至98％，建議女性民眾若發現乳房有硬塊、乳頭凹陷或有血絲等情況，應儘速就醫，45歲以上婦女更應每2年接受乳房攝影檢查，達到早期發現治療目的。

烏日林新醫院強調，為服務更多患者，該院4月起將開設血液腫瘤科，提供各種血液疾病、惡性腫瘤的治療與規劃，盼為患者量身打造治療方式。

(中時)