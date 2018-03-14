俄國公布最新洲際飛彈裝填過程 展示核武實力

俄國最新的洲際飛彈RS-28薩馬爾特，是普丁在國情諮文中特別強調的武器之一。(圖/俄國衛星網)

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中時電子報

俄羅斯總統普丁在國情咨文上介紹各種戰略武器後，俄國國防部就跟著公布各種影片，比如現役最新、最具威力的薩爾馬特洲際彈道飛彈(RS-28 Sarmat)的試射準備工作。

俄國衛星網報導，薩馬爾特是俄國2009年正式服役的戰略飛彈，薩馬爾特全長35公尺，全重200噸，可安裝10枚以上的1百萬噸當量核子彈頭，北約將該型飛彈稱為SS-30「撒旦2式」，也表現北約的驚懼。

這段2分鐘的影片，展示了薩爾馬特如何裝入發射井的部分畫面，是由很大的夾具固定飛彈，再慢慢吊入發射井中。

俄國表示，薩爾馬特最大的特點射程極遠，因此它可以從任何角度攻擊目標，甚至飛越南極，這一點很重要，因為在冷戰時期，蘇聯和美國主要是防範北極，因為北極是歐洲、亞洲、北美三大洲最接近的航路，所以多數的飛彈防禦網也都以偵察北極為主。

若是如此，薩爾馬特的射程可能超過2萬公里，因為地球週長4萬公里，2萬公里就可以從打到最遠的另一端點。這型洲際飛彈於2017年底首次射試，得到成功。

俄羅斯國防部副部長尤里．鮑里索夫(Yuri Borisov)稱，關於薩馬爾特的所有技術與生產問題都已被克服，上層命令製造多少，就能製造多少。

(中時電子報)

文章來源：WATCH: Newest Sarmat ICBM Test Preparations Caught on Video

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