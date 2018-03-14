遭勒斃？港女陳屍地點 發現一小節後頸骨

2018年03月14日 15:57 中時 李文正

香港籍女子潘曉穎遭殺害棄屍在淡水竹圍捷運站附近草地，凌晨已經移置第二殯儀館，檢察官今（14日）早上到陳屍地點勘驗，並在案發地旁發現一小節後頸骨，並帶回化驗，接著到案發現場紫園旅館的房間內，帶回2枚枕頭心化驗DNA，了解是否殘留死者毛屑。

潘女與涉案男友陳同佳來台旅遊，2月17日上午陳獨自一人拖著粉紅色的行李箱外出，返回旅店取物時，行李箱已經消失不見，之後就立刻趕到機場，搭機返回香港，檢方懷疑，案發地點就在旅店的房間，今早勘驗時，檢察官在房間內帶回2枚枕頭心，化驗毛絮是否含有潘女的DNA，釐清是否遭枕頭悶死。

由於昨天深夜發現遺體後，經由鑑識人員採證，地點位在竹圍捷運站外，步行約20分鐘，地點相當偏僻，今早檢察官重回現場時，才在旁邊發現一節後頸椎骨頭，不排除是遭勒斃後，頸椎骨斷裂，遭附近野生動物啃食，檢察官一併採集相關證據。

另外，檢方要求刑事局與港警警務處聯繫，秉持互惠原則，願意與配合港警採集相關證據，並提供作為控告陳男之用，但目前陳男的筆錄，以及相關盜刷的資料，港警方面都還沒有提供，以致於無法得知行凶動機，檢方解剖採集死者DNA，並與潘父、潘母進行比對，確定親子關係後，預計下週將遺體發還家屬。

(中時)