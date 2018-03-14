小偷跳樓逃逸摔斷腿 急電計程車逃離現場

小偷從2樓往1樓跳，卻不小心摔斷腿，急CALL計程車前來。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
羅姓嫌犯侵入民宅行竊被發現，竟從2樓往1樓跳，不小心摔斷腿。（呂妍庭翻攝）
羅姓嫌犯侵入民宅行竊被發現，竟從2樓往1樓跳，不小心摔斷腿。（呂妍庭翻攝）
羅姓嫌犯侵入水上鄉水上村一戶民宅。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣水上鄉水上村一戶民宅遭竊賊闖空門，羅姓嫌犯見女屋主返家，嚇得往2樓跑，因一度逃跑無門，竟慌張得從2樓往1樓跳，沒想到卻當場摔斷腿，癱坐在地下動彈不得，羅嫌擔心被警察抓，竟馬上打電話叫計程車，爬行上計程車後火速離開現場到醫院就醫，警方趕到後調閱監視器，才發現嫌犯搭計程車落跑，透過車行通報，順利在醫院逮到嫌犯。

水上村店興街一戶透天厝13日下午遭人入侵，女屋主返家驚見陌生男子在客廳，嚇了一跳，沒想到小偷看到他竟然往2樓跑，因單身一人，女屋主根本上樓查看，只好急電家人回來，並報警處理，就在女屋主驚慌失措之際，突然屋外傳來「碰」一聲，但當下女屋主已有些六神無主，無暇外出查看，結果警方趕到時，發現整間屋子找不到半個人，調閱監視器畫面，才發現嫌犯從2樓掉到1樓後，疑似因無法行動，還打電話救計程車，甚至一路爬上計程車。

警方查出該計程車為轄內車行，馬上透過車行系統追車，得知計程車司機已把叫車的男子送到台中榮總嘉義分院，員警殷士詠立刻趕到醫院急診室，詢問護理師是否有雙腿受傷的病患前來就醫，恰巧同時間有兩名雙腿受傷的男子都來掛急診，透過醫院監視器畫面和計程車司機指認，警方當場查獲羅嫌，並依規定函送嘉義地檢署偵辦。

(中時)

影》恐怖！遇害港女捷運運屍畫面… 震南鐵線環評案遭駁回 高市府尊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。