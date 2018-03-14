小偷跳樓逃逸摔斷腿 急電計程車逃離現場

2018年03月14日 16:38 中時 呂妍庭

羅姓嫌犯侵入民宅行竊被發現，竟從2樓往1樓跳，不小心摔斷腿。（呂妍庭翻攝）

羅姓嫌犯侵入民宅行竊被發現，竟從2樓往1樓跳，不小心摔斷腿。（呂妍庭翻攝）

羅姓嫌犯侵入水上鄉水上村一戶民宅。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣水上鄉水上村一戶民宅遭竊賊闖空門，羅姓嫌犯見女屋主返家，嚇得往2樓跑，因一度逃跑無門，竟慌張得從2樓往1樓跳，沒想到卻當場摔斷腿，癱坐在地下動彈不得，羅嫌擔心被警察抓，竟馬上打電話叫計程車，爬行上計程車後火速離開現場到醫院就醫，警方趕到後調閱監視器，才發現嫌犯搭計程車落跑，透過車行通報，順利在醫院逮到嫌犯。

水上村店興街一戶透天厝13日下午遭人入侵，女屋主返家驚見陌生男子在客廳，嚇了一跳，沒想到小偷看到他竟然往2樓跑，因單身一人，女屋主根本上樓查看，只好急電家人回來，並報警處理，就在女屋主驚慌失措之際，突然屋外傳來「碰」一聲，但當下女屋主已有些六神無主，無暇外出查看，結果警方趕到時，發現整間屋子找不到半個人，調閱監視器畫面，才發現嫌犯從2樓掉到1樓後，疑似因無法行動，還打電話救計程車，甚至一路爬上計程車。

警方查出該計程車為轄內車行，馬上透過車行系統追車，得知計程車司機已把叫車的男子送到台中榮總嘉義分院，員警殷士詠立刻趕到醫院急診室，詢問護理師是否有雙腿受傷的病患前來就醫，恰巧同時間有兩名雙腿受傷的男子都來掛急診，透過醫院監視器畫面和計程車司機指認，警方當場查獲羅嫌，並依規定函送嘉義地檢署偵辦。

(中時)