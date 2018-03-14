繁星甄試彰女亮眼！31人上榜7人通過醫學系第一階

2018年03月14日 16:14 中時 吳敏菁

柯彥均錄取台大政治系政治理論組。（吳敏菁攝）

張庭瑄挑戰自己，錄取加拿大多倫多大學。（吳敏菁攝）

楊育媚也是多才多藝的美少女，通過化學奧林匹亞初賽，還喜歡畫畫，通過畫筆，傳遞對社會的觀察和理解，贏過全國美展漫畫類組的佳作。（吳敏菁攝）

繁星放榜，彰化女中成績耀眼，共有31人上榜，通過醫學系第一階是全縣最多，多達7人，錄取台大、成大、清大、交大、政大也有7人。

楊育媚通過錄取高雄醫學大學第一階醫學系，由於父親身體不好，她特別用功，第一志願醫學系，就是想學習專業，幫助更多人，她特別感受到家人生病、意外，家庭氣氛也為丕變，若能習專業，就能幫更多病人更快好起來，帶幸福給別人。

楊育媚也是多才多藝的美少女，通過化學奧林匹亞初賽，還喜歡畫畫，通過畫筆，傳遞對社會的觀察和理解，贏過全國美展漫畫類組的佳作，為了改善家鄉醫療的初衷

，報考立志學醫。此外，其他管道錄取還有張廷軒錄取。

柯彥均錄取台大政治系政治理論組，她把政治系列為第一志願，她說，政治學和一般實用性學科不一樣，是觀看世界的一種方式，政治也是處理人和人、團體和團體等權利資源的分配的一門藝術。

柯彥均說，國中就立志當外交官，嚮往外派不同國家，可以認識更多不同社會和民情，從此開始涉獵政治，對學習英文也特別用心，英文科還考了滿級分，3個志願，都填寫台大政治系3個組別，錄取政治理論組實在太開心了。

繁星之外，透過不同管道，蔡旻珊特殊選才錄取中山大學光電工程學系；張庭瑄則錄取加拿大多倫多大學，她要負笈海外讀大學，就想挑戰自己，跨出熟習的環境，開拓視野，多認識世界，更磨練自己。

張庭瑄的姐姐也是彰女畢業，當年選擇就讀上海復旦大學，常分享處異常競爭的環境，毅然也決定給自己下道更艱難的學習歷程，由於小時候曾在紐西蘭住過一陣子，決心大學就讀使用英語的國家，得知多倫多大學有開放台灣學生申請的名額，準備報名，得到錄取很開心，將先從通識課程，再決定專研科系。

彰女校長鄭曜忠表示，這是繁星甄試，彰女學生表現亮眼，學生達到醫學系甄選門檻，將舉辦輔導講座，邀請醫學系醫師傳授面試技巧。

(中時)