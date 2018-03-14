靜宜大學資訊學院「競技程式培力基地」奏效 競賽頻奪佳績

靜宜大學資訊學院訓練學生邏輯思考、資料結構、演算法及團隊合作與解決問題能力；在同儕引導與學習中，提升程式設計能力。（陳世宗攝）

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靜宜大學資訊學院推出學習家族模式，教學成果奏效，也提升學生實務能力，順利銜接職場。（陳世宗攝）

靜宜大學資訊學院成立「競技程式培力基地」，並推出學習家族模式教學成果奏效！在國內外重要賽事頻奪佳績，日前更勇奪ACM國際大學程式設計競賽(ACM-ICPC)台灣區域賽2銅，並拿下唯一最佳女子隊獎，成績耀眼，在全國私立大學名列前茅與國立大學並駕齊驅。

靜宜大學校長唐傳義說，台灣目前各行業皆需要軟體設計工程師，學生在國內外賽事的洗禮下，增加實戰經驗、強化自信，具備純熟程式設計能力，能展現良好學習成果，接受升學或就業挑戰。

資訊學院院長王孝熙表示，ACM-ICPC是全世界歷史最悠久、規模最大的權威性程式設計競賽，參加台灣區域賽隊伍須累計賽事成績達特定標準，受推薦才能參賽，可說「參賽就是榮譽的象徵」，靜宜大學有4支隊伍獲推薦出賽。

資訊學院大一及大二的課程設計環環相扣，學校建立培力基地，提供學生交流及自主學習的場域，並舉辦校際比賽，目前約有30名學生參與，採取不同系所及年級同儕互動學習，並安排老師進行專業輔導。還搭配「學習家族」機制，每個家族約13到15名學生，由學長姐擔任助教開課指導。

副校長溫嘉憲勉勵學生，藉由「競技程式培力基地」，訓練邏輯思考、資料結構、演算法，及團隊合作與解決問題能力；在同儕引導與學習中，提升程式設計能力，也鼓勵學生參與國內外各程式設計競賽。獲獎團隊學生建議，多做題目勤練習，面對競賽時會較容易上手，也是不可或缺致勝關鍵。

勇奪銅牌的資工系四年級賴仕哲說，單打獨鬥會忽略小細節，組成團隊可彼此提醒具有互補作用。資傳系二年級黃梓軒說，培力基地扎實的課程訓練，可有效累積實戰能力。獲最佳女子隊的成員資工系二年級陳苑瑜建議，可透過重要必考題訓練核心演算法建立基礎概念。

首次參加大型競賽就榮獲銅牌獎，資管系三年級鍾韻茹說，比賽前會加強常用語法與資料結構，雖然競題目多元，加上作答有時間限制，但能增進運算思維應用、創新思考、團隊合作，及全體隊友激盪找出最好解題的策略能力。

(中時)

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