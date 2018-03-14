補習班之子當小老師 與書為伍上清大

2018年03月14日 16:14 中時 陳淑娥

王振威與張詠晴如願上清大及台大，開心與校長陳添旺合影。（陳淑娥攝）

107年大學繁星推薦放榜，致用高中錄取率高達83％。（陳淑娥攝）

張詠晴因崇拜生物老師產生學習熱忱，努力拚上台大森林環境暨資源學系。（陳淑娥攝）

107年大學繁星推薦放榜，致用高中王振威錄取清華大學工學院，因家中開補習班，他當起小老師，無時無刻沉浸在讀書氛圍中，更在繁星入學中圓夢。張詠晴家境清寒，國中時因崇拜生物老師，於是對該學科產生興趣，而高中生物老師的活潑教學，讓她學習熱忱不間斷，終於拚上台大森林環境暨資源學系。

校長陳添旺，學校高中部普通科僅兩班，80位畢業生共35位同學參加繁星計畫，錄取率高達83%，8位同學錄取頂尖國立大學，21位私立大學，普通科再創佳績。

王振威捨棄中部明星高中，以國中會考4A++進入致用高中普通科保證班就讀，領取36萬高額入學獎學金。王振威3年成績名列前茅，幾乎每次考試都是全校第1名，學測勇奪67級分。

王振威說，爸媽從事補教業，從國中開始就自主先修，遇有不會問題再請教父母，下課後就待在補習班充當小老師，他說，教學生問題時，等於自己再複習一遍，想忘也忘不了。

張詠晴畢業於順天國中，不但課業表現出色，也積極參與課外活動，個性活潑樂觀，除了當選校際模範生之外，高二時更主動競選致用班聯會會長，會長任內主辦國際耶誕文化活動，讓來自世界各地的交換學生印象深刻。

張詠晴更獲得學校推荐參加教育部領導人才培育計畫，完成高階培訓，現繼續挑戰畢聯會會長職務。她透過繁星計畫，如願錄取第一志願台大森林環境暨資源學系。

校長陳添旺表示，高中部學生多來自鄰近社區國中，相較於就讀外地高中，學生3年能省下一大筆花費，不但對家裡經濟有所幫助，也減少通勤時間，保有更充裕的讀書與睡眠時間。

陳添旺說，學生選擇就近入學，除了領取高額獎學金外，因普通科只招收兩班，學生享有最完善的師資與設備，就學期間更易獲得許多學習成長機會與取得代表學校參賽機會。

(中時)