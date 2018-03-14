解不開的謎 霍金生命中最重要的女人

2018年03月14日 15:49 中時電子報 楊幼蘭 、 蔡萱

英國物理學家與宇宙學家霍金（Stephen Hawking）以黑洞學說馳名全球，14日他結束了傳奇而精彩的一生。

在76年的人生歲月裡，大部分時間他都透過淺顯的語言，為人解說並探討深奧的物理與宇宙現象。從宇宙、時空的本質，到黑洞的形成，他似乎無所不知，但對霍金來說，這輩子令他百思不解，始終參不透的最大謎團，還是女人。

霍金在過70歲生日時坦承，他一天多數時間都在想女人，但「她們完全像謎般令人不解」。

而他人生第一個重要的謎出現在1963年，21歲的霍金在劍橋大學讀研究所時，在新年派對上遇到19歲的薇兒德（Jane Wilde）。

沒想到在認識薇兒德不久後，霍金就被證實罹患俗稱漸凍人症的肌萎縮性脊髓側索硬化症，醫生還表示霍金將只剩下2年的時間。對此已墜入愛河的簡仍對他不離不棄，也不斷在旁鼓勵他，二人最後沒有被這場病所阻擾。在1964年10月霍金頂著逐漸發病的身體、拄著拐杖參加了兩人的婚禮。

霍金和她第二任妻子伊蓮2005年在西班牙。(圖/路透)

婚後霍金和薇兒德先後生下了羅伯特（Robert），露西（Lucy）和提姆（Tim）3名子女。兩人的生活也因霍金的病有了巨大的轉變，霍金的病情與他的看護不可避免的入侵他們的家庭生活，除了家中大小事幾乎都必須靠薇兒德處理外，簡也無法陪伴時常需要到處旅行發表學術成就的霍金。到了兩人婚姻的後期，陪伴霍金出外旅行的人幾乎都是護士梅森（Elaine Mason）。

而生活壓力不小的薇兒德也在1977年時，在教會合唱團認識了風琴演奏家瓊斯（Jonathan Jones），兩人成為好友，瓊斯最後也和霍金越走越近，薇兒德最終也和瓊斯走在了一起。她曾透露，霍金很勉強地接受了這現實，「他不會表示反對，只要我持續地愛他」，可是兩人最後還在1990年離婚。

後來霍金愛上每天在自己身旁的梅森，希望她能盡可能的陪伴自己。不過梅森的個性強悍，這也讓霍金的兒女、其他看護人員對她不滿。不過儘管如此，霍金仍在離婚後5年和梅森再婚，霍金的女兒露西曾指梅森動機不單純，是看上了父親的錢才和他結婚，也多次指控梅森虐打她的父親，不過霍金都加以否認，延續了這場不被外界看好的婚姻，兩人最終於也在11年後離婚。

隨著人生伴侶一一離去，霍金唯一掌上明珠露西就成了他重要的慰藉。露西生於1970年，由於父親健康每下愈況，她從青少年起，就是協助母親照顧父親的得力幫手。

現年47歲的她興趣廣泛，曾身為新聞從業員，但廣為人所知的，就是她既寫童書，也是教育家與慈善家。她深受父親影響，對推展科學教育不遺餘力。

此外，由於長年看到父親受漸凍人症折磨，她投入許多時間，致力從事慈善事業，倡導身障研究，敦促世人加以關注。

露西1997年和男友史密斯（Alex Mackenzie Smith）生下兒子威廉（William）後，兩人在1998年結婚，後來發現兒子有自閉症，因此她也對自閉症患者給予大力支持。不過，她與另一半的婚姻2004年觸礁，兩人從此分道揚鑣。

(中時電子報)