生命勇士劉柏岑、立委張廖萬堅當推手 打造校園無障礙電梯

2018年03月14日 16:15 中時 盧金足

劉柏岑（左二）坐輪椅，靠著電梯設備，不需別人協助，也能方便上下樓。（盧金足攝）

立委張廖萬堅表示，兩年多前他到漢口國中參加運動會，發現劉柏岑的勇敢故事，讓他熱淚盈眶，校園需要無障礙電梯的設置，努力協助爭取，感謝中央與市府的支持，讓電梯順利啟用。（盧金足攝）

劉柏岑（前）就讀高中，國中同學周禹慶（右）與何佳歷也各在不同高中職就讀，三人感情依舊濃厚。（盧金足攝）

台中市漢口國中無障礙電梯啟用，副市長林依瑩肯定友善身障學生學習環境。（盧金足攝）

立委張廖萬堅（右）與劉柏岑今天一起見證催生成功的電梯。（盧金足攝）

台中市漢口國中14日啟用一部電梯，但這部電梯特別不一樣，兩年前癱瘓的學生劉柏岑，在同學陪伴下參加大隊接力圓夢，由同學相扶持的故事賺人熱淚，感動全台，市府和立委張廖萬堅與善心人士決定為身障者打造方便上下樓的電梯

，花費400多萬元興建這座電梯，今天啟用後讓身障者可以「梯」走障礙限制，副市長林依瑩說，劉柏岑為全班爭取的榮譽，就是最好的教育。

劉柏岑12歲那年因腦血管動脈畸形至今全癱且語言功能全失，然而他求生及求知意願堅強，透過不斷復健，熱愛生命的他用唯一能動的手指敲著鍵盤與外界溝通，並重回校園。

兩年前漢口國中的學生劉柏岑，在同學的陪伴下，一起參加大隊接力圓夢，在最後五公尺的衝刺賽程，班上同學讓劉柏岑「走」最後一棒，雖然是全校最後一名，但勇敢圓夢的故事感動全台。

但過程中也讓人看見校園無障礙空間建構的必要，因此在市長林佳龍、立委張廖萬堅等人的努力下，成功爭取並完成電梯設置。

身體雖然不便，但笑口常開的劉柏岑以自己的經歷鼓勵病友與同學，勇敢面對自身的殘缺，又能樂觀幫助別人的種種過程，許多人都被感動得熱淚盈眶，他的故事感動大家，也是促成漢口國中的新設電梯的推手。

為打造友善身心障礙學生的學習環境，讓學生於校園順利學習，市府每年除補助上千萬元改善各校無障礙校園環境外，積極向教育部爭取經費，維護身心障礙學生就學權益。

14日漢口國中校園內志學館無障礙電梯正式啟用，副市長林依瑩與教育局長彭富源，及立委、議員、里長到場見證，肯定電梯有助校園環境友善、嘉惠更多人之外，期勉學子在校快樂學習、勇敢追夢。

林依瑩表示，兩年前漢口國中的學生劉柏岑，在同學的陪伴下，一起參加大隊接力圓夢，故事感動全台；而過程中也讓人看見校園無障礙空間建構的必要，因此在市長林佳龍、立委張廖萬堅等人的努力下，成功爭取並完成電梯設置。

電梯落成後，不僅可嘉惠身障朋友，亦提供小孩、孕婦、長者等有需要的民眾共同使用，電梯的設置可成為促進社區交流平台，林依瑩感謝張廖萬堅促成，未來市府也會持續推動無障礙空間的環境營造。

張廖萬堅表示，兩年多前他到漢口國中參加運動會，過程中發現校園需要無障礙電梯的設置，因此努力協助爭取，感謝中央與市府的支持，讓電梯順利啟用；而劉柏岑同學的故事感動人心，相信除對漢口國中同學帶來影響力外，動全台民眾見證熱血的生命教育故事。

漢口國中表示，校友劉柏岑曾因罹患疾病，造成全身癱瘓語言功能全失，但他仍每日堅持到校學習，同學也從旁給予協助，由於當時校內的志學館在興建時，並未設置無障礙升降設施，以致劉柏岑就學期間在志學館的課程及活動參加不易。

劉柏岑現在已就讀高中，國中同學周禹慶與何佳歷也各在不同高中職就讀，但三人感情依舊濃厚，何佳歷說，劉柏岑和他們假日有時也會出來聚會，當年扶助他上下樓去教室，一點不覺辛苦，「好同學就是要互相幫助！」

教育局長彭富源表示，市府重視身心障礙學生的學習環境，以通用化設計為出發點，補助學校改善無障礙校園環境，近3年每年平均補助近43間學校，未來將持續提升全市學校的無障礙通行環境，建置更多友善校園環境。

(中時)