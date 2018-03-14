為什麼生活在進步的社會卻不快樂？「當文明成為高牆」告訴你

「當文明成為高牆」書封。(圖/新自然主義提供)

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中時電子報
綜合報導

文明讓多數人生活在「要努力成為贏家」的社會，必須過著幫法老王建造血汗金字塔的日子；為了餬口、為了文明，擱置自己想要的生活；以不斷耗損的勞力、腦力去交換薪水，稍有餘錢命又想添購最新產品，更加高文明的高牆……。

而且地球上幾十億人競相追逐「進步生活」，也讓這世界承受不住，資源耗竭、環境破壞、物種滅絕的問題越來越嚴重；人們不斷追求財富、擴張權力，引發資源爭奪、土地競逐，種族、國家衝突不斷發生。

美國透納小說獎得主 丹尼爾•昆恩在《當文明成為高牆》中以幫法老王建造金字塔為寓言，譬喻了在文明之下，無論什麼年代，人們都難以逃脫為權力支配者打造「更高的文明」的生活。這本書透過非常多的寓言與例子指出，我們傾向於注意不希望發生的事情，而不是把能量放在所欲的事情上。丹尼爾•昆恩邀請人們把這些課題想得清楚更加徹底，而他的目標更是要鼓舞現代人，希望大家成為自己權益的先驅。

這本書，探討著隨著科技、知識不斷進步下，暴力、自殺、濫用藥物、精神疾病等社會問題越加層出不窮。人類是否該停下腳步，看清所謂的進步，並不是出路，而面對這樣的文明，我們是否可以思索如去超越、建構更讓人滿意的生活方式？

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時間：３月１７日(日)下午2時30分~４時

地點：金石堂信義店5樓龍顏講堂(台北市信義路二段196號)

可洽02-2392-5338分機16免費報名。

(中時電子報)

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