10年後跨海重逢 腦麻童喜見寄養嬤

柔柔在螢幕另頭拿起小時候照片，祖孫兩所有回憶都湧上心頭。（林和生翻攝）

友善列印
中時
蔡嬌見透過社工翻譯，與10年未見的柔柔以視訊方式重逢。（林和生翻攝）
蔡嬌見（右）透過社工協助，與當初寄養家中的腦麻兒柔柔相隔10年再度重逢。（林和生翻攝）

累積10年的思念、相隔1100公里的距離，腦麻兒柔柔8年前出養國外，一直惦記著台灣寄養阿嬤蔡嬌見，已經18歲的她，透過臉書輾轉聯繫上家扶社工，並找到居住安養院的阿嬤，雙方透過視訊相見歡，更分享上大學的喜悅，席間笑淚交替、場面滿是溫馨。

屏東家扶社工督導黃淑玲表示，2000年出生的腦麻兒柔柔，出生3天就委由蔡嬌見照顧，生母日後以經濟不佳為由，不再支付保母費用，但阿嬤仍持續照顧孩子且轉為寄養家庭；直到孩子8歲出養至美國猶他州，那場歡送會場景，阿嬤與柔柔都印象深刻。

今年就讀大學的柔柔，期待找到蔡嬌見與她分享喜悅，經過一個多月努力，終於找到居住高雄安養院的阿嬤，才意外發現，老人家床邊還一直擺著孩子小時候的照片。

當安養院社工轉述，有個美國女孩想要和她通話，蔡嬌見不敢相信地說：「這一刻已經等了10年」，黃淑玲帶著電腦來到院內，另一端已是半夜2點，祖孫兩透過視訊見面的那一刻，遲遲沒有交談，已經哭得不能自己。

蔡嬌見開心的說，放在內心10年的牽掛，想著當時柔柔出養是否正確，柔柔回答阿嬤，很感謝為她人生做了最正確的決定，就讀資優班的她有個愛她的收養家庭，一路陪她手術、復健，期待自己能就讀復健相關科系，因為以前接受別人幫助，未來要成為助人的人。

促成2人相見的黃淑玲開心的說，當時出養歡送會歷歷在目，沒想到經過10年再度牽上線，柔柔道盡感謝，並祝福阿嬤一定要健康，相約不久後台灣再見。

(中時)

為什麼生活在進步的社會卻不快樂… 為改善家境苦讀　秀峰高中蔡雅淳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。