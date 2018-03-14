美日聯手軍演 卡爾文森號航母再赴南海

2018年03月14日 16:04 中時電子報 李靖棠

據美軍星條旗報（Star & Stripes）報導，在結束歷史性訪問越南後，美國海軍核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）將再次出動，此次將與日本海上自衛隊（JMSDF）聯手，前往南海（South China Sea）區域展行兩國軍事演習。日本方面，派出伊勢號護衛艦（JS Ise, DDH-182）；美軍除卡爾文森號航母打擊群領頭外，陸戰隊也將派出飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer）隨行。

作為美國海軍尼米茲級（Nimitz-class）核動力航母3號艦的卡爾文森號，其命名來自於喬治亞州的資深眾議員卡爾·文森（Carl Vinson），文森議員於1980年下水儀式中親自主持，隔年以97歲高齡過世。排水量有10萬噸的卡爾文森號，船身長達322公尺、最高速度可達31.5節、最大乘載人數約5,600多人，可搭載最多90架艦載機和直升機。

美軍飛彈驅逐艦韋恩梅爾號也將隨行參加軍演。（圖/美國海軍）

服役於2011年的伊勢號，屬於日向級護衛艦的二號艦，以二戰前日本海軍伊勢級戰艦一號艦「伊勢」命名。目前隸屬於第4護衛隊群第4護衛隊，常駐港口為吳市。總排水量約2萬噸，最大乘員量為360人、最高速度可達30節。可搭載11架直升機，包含三菱 SH-60J和EH101 灰背隼直升機（EH101）兩款。曾多次與美軍合作，出海進行聯合訓練演習。

日本海上自衛隊麾下的伊勢號護衛艦。（圖/美國海軍）

但對此次軍演，美國海軍非常低調，卡爾文森號發言人霍金斯少校（Tim Hawkins）表示，他們無法透露太多軍演的細節和內容，但本次演習屬於常規訓練，請外界切勿做過多無謂的聯想。與去年同期一樣，本次美日共同軍演，也是川普（Donald Trump）總統的印度-太平洋大戰略（Indo-Pacific）範圍內的一塊。

(中時電子報)