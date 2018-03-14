民進黨通過提名4縣市長 蔡英文：落實所有改革方案

2018年03月14日 16:21 中時 曾薏蘋

民進黨今中執會，通過四縣市長提名，民進黨發言人何孟樺轉述， 身兼黨主席的蔡英文總統裁示，提醒這四個縣市的被提名人，除了堅守民主進步黨「清廉、勤政、愛鄉土」的基本價值，未來最重要的任務，就是全力推動、落實民進黨所有的改革方案。

此外，會中通過徵召2018年原住民直轄市議員參選人，分別為新北市第12選區(山地原住民)：寶杜‧巴燕(Bawtu‧Payen)、桃園市第13選區（平地原住民）：林志強、台中市第17選區（山地原住民）：邱孟玲、台南市第12選區(平地原住民)：李美素、高雄市第12選區(平地原住民)：俄鄧‧殷艾(Eteng‧Ingay)。

中執會中通過提名翁章梁參選嘉義縣長、陳其邁參選高雄市長、黃偉哲參選台南市長、陳歐珀參選宜蘭縣長。並通過本黨苗栗縣長不予提名，支持無黨籍的頭份市長徐定禎參選。

蔡英文裁示，她要對參與宜蘭、嘉義、台南、高雄四個縣市初選的同志說一聲，大家辛苦了。這次的初選，競爭非常激烈。現在，初選已經結束。這四個縣市也照黨的民主制度，產生出人選。過程雖然激烈，初選結束，大家就團結一致，這就是民進黨的精神。

蔡英文說，苗栗頭份市長徐定禎，出身基層，為人謙和，深受鄉親愛戴。徐定禎市長長期支持台灣價值，自2000年以來，就一路與民主進步黨站在一起，歷次選舉都以行動公開支持。即使在2008年民進黨風雨飄搖、跌落谷底的時候，徐市長也從未動搖，始終與民進黨在一起。徐定禎市長雖然不是民進黨黨員，但絕對是民進黨的老朋友、好朋友。

她說，徐定禎市長以優異的經營管理能力，讓頭份市由虧轉盈。在他的努力下，頭份的人口更逐步成長。在財政長期窘困的苗栗縣，這些成果，實在令人讚嘆。在徐市長的施政上，看到民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神。

蔡英文指出，這是翻轉苗栗的最好策略。以徐定禎過去的表現，一定能帶給苗栗一個嶄新的未來。而長期與民進黨站在一起的徐市長，也會是改革團隊的一員。至於原本也將角逐苗栗縣長的前立委吳宜臻，在民進黨最困難的時期，多次代表黨出戰，對於吳的承擔與勇氣，她要表達高度肯定。年底的選舉，吳宜臻也已公開支持徐定禎。她要以黨主席的身份下令，所有民進黨的同志要團結一致，翻轉苗栗，以勝選為目標努力。

何孟樺轉述，會中也對參與2018年直轄市議員提名初選登記的259人進行資格審查，並通過28個同額競選選區停辦民意調查作業；另新北市第3、第10選區、台南市第3選區、高雄市第2選區，經協調退選後形成同額競選，一併停辦民意調查作業。針對直轄市議員初選民調執行順序，經會後抽籤，3月19至23日執行高雄市；3月26至30日執行新北市；4月9至13日執行台北市與桃園市；4月16至20日執行台中市；4月23至27日執行台南市。

此外，2018年嘉義縣、新竹市、花蓮縣議員提名名額，依各縣市黨部提送中執會核備資料通過；另核備通過彰化縣議員第四選區（員林區）提名名額由原4席（含女性保障1席）變更為5席（含女性保障1席）。

(中時)