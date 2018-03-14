《盛情款待》台日演技高峰會

2018年03月14日 16:20 時報周刊 溫博鈞

楊烈覺得《盛情款待》有不少演技挑戰。（華映電影提供）

藤井美

台日合作的清新電影《盛情款待》結合京都美景及日本傳統待客之道的精神，藉由一個位在琵琶湖畔的溫泉老飯店的轉變，而引發兩個家庭相遇的溫暖故事。除了日本紅星田中麗奈、余貴美子及台灣潛力小生王柏傑共同演出之外，導演更力邀台灣實力派卡司共同演出。

像是金鐘歌王楊烈演出王柏傑的富豪爸爸，金馬獎最佳女配角呂雪鳳扮演宅男服務生的開朗媽媽，拿下金鐘獎最佳行腳節目主持人的姚淳耀扮演呂雪鳳的宅男日本迷兒子，還有二度獲得金鐘獎提名的資深演員陶傳正也特別演出楊烈公司高層員工，演技表現金光閃閃。

楊烈曾以一曲「如果能夠」紅遍台灣的大街小巷，但近年將工作重心轉移到戲劇上的表現，這回演出曾在日本受教育的富豪大亨，他說自己曾在東京住過很長的時間，太太也是日本人，講出大量日文還能應付，「但電影中要用日文講出很多商業的專有名詞，也是很有難度啊！」

而劇情也讓楊烈很有共鳴，「在電影中，我為了事業沒有陪著兒子長大，我現實生活中也是這樣，家裡小朋友在日本，我在台灣工作，雖然來來去去，但最需要父親的時候，我都不在，所以這部電影裡面的故事會讓我有許多的感觸，所以抓那個感覺，我覺得會比較可以得心應手。」

演出經驗雖豐富，但楊烈仍覺得《盛情款待》有不少挑戰，「導演很重視抓住現場的感覺，而且戲要從內心深處出來，但剛開始，和不同文化背景的人一起工作，不一定能很準確的表現，但演多了，感情就能很自然的出現了。」他知道這回合作的日本演員都是知名的。

得她們都流露親切的感覺，「到現場很自然的噓寒問暖，更聊聊台灣的狀況，很自然得熟悉起來，我和余貴美子在電影中演老同學，這種親切的感受對演出幫助很大。」

曾在《一頁台北》及偶像劇《我的自由年代》表現出色的姚淳耀，更因為好口條在2016年獲得金鐘獎最佳行腳節目主持人的肯定，在《盛情款待》中扮演和他個性不太相像的日本迷宅男，到日本打工換宿。

他表示演出這個角色最大的功課除了日文的加強外，他還想把宅男的詮釋跳出一般的刻板印象，但他笑說真正折磨到他的是日本式的跪坐，「我之前以為頂多是腳發麻起不來，沒想到，拍戲跪了一整天後，是腳完全失去知覺，但當時我看田中麗奈就完全沒有難過的感受，不知她是怎麼辦到的，太厲害了。」

而金馬獎最佳女配角呂雪鳳在電影中扮演一位開朗的台灣媽媽，凡事都很熱心又有點小雞婆，她說：「以前都演一些很苦命，不然就是很台、很三八的媽媽，這回演個開明的媽媽，比較現代化一點，可以讓兒子去國外不回家。」

她怕演練太多，就會把以往演媽媽的感受和這次重疊，所以特別不準備太足就到現場，看著對手再做自然發揮的演出。而面對國際化的工作團隊，她不覺得辛苦，反而很開心，「就不停發生雞同鴨講的事，光是比手畫腳都讓我們笑成一團，每天都笑得很開心，有再次青春一回的感受！」

(時報周刊)