震南鐵線環評案遭駁回 高市府尊重：重啟環評

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針對新園農場震南鐵線開發環評案，經過漫長3年纏訟，最高行政法院2月底判決撤銷震南環評確定，但震南工廠仍在趕工當中，環團昨(13日)呼籲高市府立即命震南公司停止施工，拿掉酸洗製程並重啟環評。

高市環保局對於最高行政法院駁回震南鐵線環評上訴案，深表遺憾但仍尊重司法判決，也決定將依法院判決意旨辦理後續環評程序。震南鐵線董座蔡錦榮表示，若市府重啟環評，全力配合補件，盼環評順利通過。

最高行政法院對震南鐵線環評案維持一審原判的結論，認高市府係以有條件通過本案環評審查，並以要求震南公司「於營運後廢水回收率須達90%」之條件附款，「違法」取代依環評法第8條對環境有重大影響之虞判斷為由，做出震南鐵線環評案原處分審查結論撤銷決定。

環保局強調，震南鐵線環評案歷經行政爭訟，針對高雄高等行政審法院所指本開發案廢污水處理回收率可否達90%、處理後的廢水對環境有無重大影響、是否符合放流水標準、進入二仁溪前含氯鹽的水是否會直接滲入至農田等爭點，市府均於高雄高等行政審法院逐一說明與釐清，惟最高法院認本案仍有課予震南公司及高雄市政府「查證」及「審查」義務，由高市府所屬環評委員會重為審查。

依最高行政法院判決意旨，震南鐵線環評案回到「審查狀態」。環保局表示將要求震南公司依法院判決理由增修環說書後，再送市府環評大會重為審查。震南公司另於收到判決書後規畫停工，並增修環說書內容送市府審查。

2014年，高市府通過新園農場震南鐵線開發環評案，隔年路竹居民許東源、湖內漁民李耀慶、劉瑞泰等人，提起行政救濟，提告原因是震南公司於新園農場興建的酸洗工廠所產生的廢水，含重金屬、高濃度氯鹽，影響路竹農業灌溉用水及二仁溪下游湖內茄萣的養殖用水，工廠排放的酸霧恐影響當地農作物的生長。

經歷13次開庭，高雄高等行政法院在去年8月22日撤銷高市府的環評審查結論，宣判李耀慶、劉瑞泰兩位湖內養殖漁民勝訴。

但高市府提出上訴，要求最高行政法院撤銷此判決，經過近6個月審理，於今年2月27日作出107年度判字第111號判決，維持高雄高等行政法院見解，判決高市府敗訴。判決指出，環評制度內涵在於環保及經濟的權衡，非僅屬技術性專業判斷，後續高市府也應就震南案廢水處理，是否對周遭鄰地產生極大風險，進行查證及判斷。

(中時)

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