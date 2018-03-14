網爆賈乃亮、李小璐VIP室辦離婚 「協議寫了好幾頁」

2018年03月14日 16:24 中時電子報 施品瑜

網友爆料賈乃亮、李小璐正在辦離婚。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

賈乃亮公司發聲明。（圖／翻攝自童樂影視微博）

大陸女星李小璐去年底被拍到和嘻哈歌手PG ONE互動親密，甚至共度一夜，疑似讓演員老公賈乃亮戴綠帽，形象大受影響，事發至今，夫妻倆頻被傳婚變，今（14日）更有網友爆料兩人已在民政局辦手續，甚至看到協議書有好幾頁。

據《新浪娛樂》報導，有網友自稱同事的好友在民政局上班，對方在中午休息時間，見到主管帶著賈乃亮、李小璐進VIP室辦離婚手續，「普通職工都不讓進，據說協議都寫了好幾頁」，十分低調神秘。而記者向賈乃亮、李小璐的工作室查證消息，雙方都直接掛掉電話拒回應，態度更引發外界好奇。

隨後，賈乃亮所屬公司「童樂影視」即發表聲明，澄清兩人辦離婚手續的新聞為不實內容，盼大家盡快刪除相關消息，以免謠傳進一步擴大，感謝各界的關心。

事實上，李小璐疑似偷吃PG ONE的風波爆出後，賈乃亮曾發長文默認被戴綠帽，讓很多網友看了相當不捨，並傳出夫妻倆現已分居，網上還曾瘋傳一段女兒甜馨被問「媽媽給誰戴綠帽」的影片，但該片段其實是有人惡意竄改配音合成，當時男方就曾發聲明會徹查到底，而李小璐日前也針對酸爆她出軌的網友採取法律途徑，夫妻倆的婚姻狀況屢遭熱議。

(中時電子報)