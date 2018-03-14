台中市漢口國中無障礙電梯啟用！

2018年03月14日 16:24 中時 陳世宗

台中市政府為打造友善身心障礙學生學習環境，讓學生於校園順利學習，每年除補助上千萬元改善各校無障礙校園環境外，積極向教育部爭取經費，維護身心障礙學生就學權益。14日漢口國中校園內志學館無障礙電梯正式啟用，副市長林依瑩期勉學子在校快樂學習、勇敢追夢。

漢口國中14日展開26週年校慶活動，同時舉辦志學館無障礙電梯的啟用典禮，學生們齊聚演奏樂器並有合唱團演唱共同慶賀；副市長林依瑩在教育局長彭富源的陪同下出席，立委張廖萬堅、市議員陳淑華等人也到場。

林依瑩表示，兩年前漢口國中的一位同學劉柏岑，在同學陪伴下，一起參加大隊接力圓夢故事感動全台；過程中也讓人看見校園無障礙空間建構的必要，在市長林佳龍、立委張廖萬堅等人的努力下，成功爭取並完成電梯設置。

立委張廖萬堅說，兩年多前他到漢口國中參加運動會，過程中發現校園需要無障礙電梯的設置，努力協助爭取，感謝中央與市府支持讓電梯順利啟用；劉柏岑同學的故事感動人心，相信除對漢口國中同學帶來影響力外，也感動全台民眾見證熱血的生命教育故事。

漢口國中指出，校友劉柏岑曾因罹患疾病，造成全身癱瘓語言功能全失，但他仍每日堅持到校學習，同學也從旁協助，因當時校內志學館在興建時，並未設置無障礙升降設施，以致劉柏岑就學期間在志學館的課程及活動參加不易，經過各界努力協助促成，終於成功完成無障礙電梯的設置。

(中時)