7男3女瘋墾丁 民宿遊艇開毒趴落網

恆警查獲從高雄南下墾丁遊玩的一群年輕男女10人，涉嫌在民宿及遊艇上開毒趴。（謝佳潾翻攝）

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恆警查獲從高雄南下墾丁遊玩的一群年輕男女10人，身上藏有毒品，涉嫌在民宿及遊艇上開毒趴，。（謝佳潾翻攝）

水上毒趴！從高雄南下墾丁遊玩的一群年輕男女10人，竟是「攜毒觀光客」，不僅11日晚上在民宿裡開毒品轟趴，12日退房後還包船出海繼續嗨，恆春警方獲報後積極循線查緝，13日即等在碼頭將其等束手就逮，並查獲51.6公克的k他命，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，這群來自高雄的7男3女，年齡21至27歲不等，11日深夜即在投宿的獨棟民宿中開起毒品轟趴，當場拿出自備的k他命吸食，且疑似「怕人不知道」般，還把音樂開到最大聲，嗨到附近民眾不得不起疑，隔天立即報警處理。

然而，當警方到場後，10人已完成退房手續、不見人影，但恆警警覺性高，嗅出「案情不單純」，立即追查10人行蹤，隨後查出他們上午退房後就到後壁湖遊艇港包船出海，恆警再次動員警力在碼頭埋伏，13日果真逮到其等並搜出毒品。

警方指出，警方一見10人上岸後，立即展開盤查，隨即在龔男、吳男及鄭女身上包包查獲共重51.6公克的k他命及2個k盤，且還發現3嫌為躲避查緝，還特地將部分k他命與藥品放在一起，而10人中更高達8人的尿液初檢呈現陽性反應，最後都坦承開毒趴犯行。

恆春警分局長楊龍祥表示，春天音樂季舉辦時間越來越接近，恆警將更加強查緝毒品的力度，同時也盼警民友善通報網能像此案般更加發揮成效。

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(中時)

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