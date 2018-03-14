足協317開緊急會員大會 邱義仁派不支持

足協副理事長龔元高出示桃園市足委會總幹事鄭家興、基隆市足委會主委楊明賢親簽的授權書，駁斥足協指控其「偽造文書」一說。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

針對國際足總（FIFA）來函，要求中華足協暫停所有理事會選舉相關工作，足協14日發表聲明，表示3月17日不會按照原定行程進行改選，但當天將開「緊急會員大會」，議決「是否開放非會員代表參選」。

足協改選喊卡 國際足總將來台介入
體育署不挺 要足協317緊急大會也暫停

足協：改選暫緩 改開緊急會員大會

提出FIFA來函的足協副理事長龔元高則表示，該文是要求暫停所有選舉相關工作（temporarily halt all electoral proceedings related to its executive committee），會員若出席17日大會，可能違反FIFA指令，仍在評估如何因應，也呼籲主管機關體育署出面制止。

足協團體會員代表14日上午收到第12屆第1次會員大會報到須知，足協隨後解釋當天不改選，但要議決「是否開放非會員代表參選」。（會員提供）

足協以「非會員不得參選理監事」的解讀，不讓邱義仁參選理事長，就是目前兩造人馬最大爭議之所在，也是龔元高近期彙整25位團體會員代表、6位理事連署，向FIFA提出檢舉的重點事項。

龔元高指出，認定非會員能否參選足協理事，當然就是FIFA信中所指的選舉相關工作，呼籲足協不可一意孤行，對於足協決定改開緊急會員大會，基於對FIFA的尊重，龔元高也會發信向FIFA報告。

「FIFA是非常嚴謹、有組織的單位，絕不會相信單一方的說法，所以這次除了我方提出的檢舉函，FIFA也要求足協祕書處提出說明，才作出要求選舉相關事務暫停的指示。足協執意要開會員大會處理FIFA要求暫停事項，相信FIFA不但不會同意其決議，也可能遭到更嚴厲的處分。」龔元高說。

另外，對於足協祕書長陳威任12日召開記者會，指控龔元高「偽造文書掩護邱義仁參選」，還提出告訴，龔元高14日也出示桃園市足委會總幹事鄭家興、基隆市足委會主委楊明賢親簽的授權書，駁斥「偽造文書」一說。

龔元高表示，FIFA來函指出足協改選不公，就是還他清白，證明對手說他胡亂指控並非事實。「中華足協從成為FIFA的會員以來，改選從未像這樣被喊卡，淪為像盧安達、衣索比亞等非洲國家，真是足協史上最黑暗的一天。」

(中時電子報)

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