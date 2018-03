足協317開緊急會員大會 邱義仁派不支持

2018年03月14日 16:54 中時電子報 李弘斌 /台北報導 /台北報導

針對國際足總(FIFA)來函,要求中華足協暫停所有理事會選舉相關工作,足協14日發表聲明,表示3月17日不會按照原定行程進行改選,但當天將開「緊急會員大會」,議決「是否開放非會員代表參選」。

提出FIFA來函的足協副理事長龔元高則表示,該文是要求暫停所有選舉相關工作(temporarily halt all electoral proceedings related to its executive committee),會員若出席17日大會,可能違反FIFA指令,仍在評估如何因應,也呼籲主管機關體育署出面制止。

足協團體會員代表14日上午收到第12屆第1次會員大會報到須知,足協隨後解釋當天不改選,但要議決「是否開放非會員代表參選」。(會員提供)

足協以「非會員不得參選理監事」的解讀,不讓邱義仁參選理事長,就是目前兩造人馬最大爭議之所在,也是龔元高近期彙整25位團體會員代表、6位理事連署,向FIFA提出檢舉的重點事項。

龔元高指出,認定非會員能否參選足協理事,當然就是FIFA信中所指的選舉相關工作,呼籲足協不可一意孤行,對於足協決定改開緊急會員大會,基於對FIFA的尊重,龔元高也會發信向FIFA報告。

「FIFA是非常嚴謹、有組織的單位,絕不會相信單一方的說法,所以這次除了我方提出的檢舉函,FIFA也要求足協祕書處提出說明,才作出要求選舉相關事務暫停的指示。足協執意要開會員大會處理FIFA要求暫停事項,相信FIFA不但不會同意其決議,也可能遭到更嚴厲的處分。」龔元高說。

另外,對於足協祕書長陳威任12日召開記者會,指控龔元高「偽造文書掩護邱義仁參選」,還提出告訴,龔元高14日也出示桃園市足委會總幹事鄭家興、基隆市足委會主委楊明賢親簽的授權書,駁斥「偽造文書」一說。

龔元高表示,FIFA來函指出足協改選不公,就是還他清白,證明對手說他胡亂指控並非事實。「中華足協從成為FIFA的會員以來,改選從未像這樣被喊卡,淪為像盧安達、衣索比亞等非洲國家,真是足協史上最黑暗的一天。」

(中時電子報)