醫師開錯死亡時間地點遭罰10萬 抗告敗訴

2018年03月14日 17:09 中時 馬瑞君

中國醫藥大學附設醫院林姓醫師，寫錯戴姓男子的死亡證明書，死亡日期誤差1天、地點也弄錯，家屬舉發衛生局裁罰10萬元，林姓醫師以「很忙，誤植更正即可」提行政訴訟，台中地院行政訴訟庭認為，林姓醫師出具不實死亡證明書，衛生局處罰10萬元並無錯誤，判決林姓醫師敗訴，全案可上訴。

判決書指出，戴男於2016年8月31日傍晚6時50分在中國醫藥大學附設醫院病故；9月6日，死者家屬向主治林姓醫師請領死亡證明書，死亡時間卻變成9月1日下午2時30分，地點也誤植為死者戶籍地址，家屬向衛生局舉發，衛生局裁罰10萬元。

林姓醫師提起行政訴訟，他辯稱醫師很忙碌，從事高風險治療行為，患者都是重症，無法完美無缺處理每一位患者，且誤植只要更正即可，並無損害他人權益，要求醫院文書百分之百正確，實為強人所難。

林姓醫師供稱，家屬申請死亡證明書時，他用電腦查詢戴男病歷，發現內容欠缺死亡原因、時間與地點等，由於當時門診患者很多，可能是電腦出狀況，使他在填寫死亡地點時出差錯；但當時曾詢問家屬戴男死亡時間等資訊，再依其所言開具死亡證明書，也有告知如核對有誤，可再訂正。

但死者家屬卻打臉林姓醫師說詞，指其並未詢問死亡時間、地點，就是開了死亡證明輸給他們，也沒有請他們核對資料是否正確，就讓他們離開診間。

台中地院認為，林姓醫師無論是故意或過失出具錯誤死亡證明書，已違反醫師法規定，可裁處10萬元以上、50萬元以下罰鍰或停業處分等，衛生局處以最輕10萬元罰鍰，並無裁量濫用，判決林男敗訴。

(中時)