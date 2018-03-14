是這位影帝！大港開唱彩蛋揭曉

2018年03月14日 16:54 時報周刊 溫博鈞

「大港開唱第十屆彩蛋場到底是誰會演出？」大港開唱自從公布2018年將推出「大港彩蛋 10th感謝場」之後，觀眾紛紛猜測演出人選，今天答案終於揭曉：是由演員淺野忠信帶領的「SODA!」。

大家所熟悉的淺野忠信總是以演員身分活躍於各國電影圈，曾拿下威尼斯影展和亞洲電影大獎影帝的他，最近廣為人知的角色便是《雷神索爾》系列電影、索爾好友「後剛」電影之外，很少人知道，淺野忠信也是個樂團主唱。

SODA!是淺野忠信與故鄉的朋友們在2013年組成的放客龐克樂團，他們用「不管何時何地，總會穿著紳士的服裝，時髦帥氣地演奏出氣氛絕佳的樂句，讓觀眾隨著音樂很開心很享受音樂，絕對是不可或缺的魅力男子們！」的模式在各地積極演出，5年以來陸續參加許多大型音樂祭，不僅受邀至FUJI ROCK演出，ARABAKI ROCK FEST、YATSUI FESTIVAL等也有他們的身影。

從小就受到許多音樂薰陶的淺野忠信，高中就開始玩樂團；因為演員的工作讓他累積許多人生經驗、造訪不同城市，在眾多靈感刺激之下，淺野忠信寫了非常多歌曲，從2014年發行收錄18首歌第一張專輯《想抱緊妳》，接著以每年一張、每張專輯都至少有15首歌的模式持續進擊日本歌壇，2015年的《SKYBLUES!》、2016年的《GOLD!》與2018年3月發行的第4張專輯《BEAT!》。講起音樂和SODA!總是眉飛色舞的淺野忠信表示：「請大家一定要聽看看，會非常開心！」

大港開唱第十屆所有票券13日火速完售，比去年完售速度快了一週，讓許多人措手不及；而演出陣容除了影帝領軍的SODA!之外，還有前所未見的組合：大魔王陳昇＆新寶島康樂隊 ft. 香江女俠何韻詩、南哥蔡振南與法蘭黛、四分衛與保庇天后王彩樺，以及許多台日韓樂團助陣：傳奇樂團PETROLZ、日搖霸主ACIDMAN、熱血天團三寶大師、大港女神郭書瑤、閃靈、滅火器、拍謝少年等，邀請更多人加入精采有趣的大港開唱第10年。

(時報周刊)