何潤東當完「孬種老師」改和陳妍希合作 將演鄧麗君的重要男人！

2018年03月14日 17:14 中時 林淑娟

何潤東重回《翻牆的記憶》拍攝地點三信家商。（TVBS）

何潤東重回《翻牆的記憶》拍攝地點三信家商。（TVBS）

何潤東重回《翻牆的記憶》拍攝地點三信家商。（TVBS）

何潤東重回《翻牆的記憶》拍攝地點三信家商。（TVBS）

張庭瑚、林芯蕾重現《翻牆的記憶》精采橋段。（TVBS）

何潤東率張庭瑚、林芯蕾、姚亦晴、張豐豪重回該劇主場景與高雄三信家商學生們共度白色情人節。（TVBS）

何潤東率張庭瑚、林芯蕾、姚亦晴、張豐豪重回該劇主場景與高雄三信家商學生們共度白色情人節。（TVBS）

TVBS《翻牆的記憶》導演兼男主角何潤東14日率張庭瑚、林芯蕾、姚亦晴、張豐豪重回該劇主場景「華英高中」的拍攝地高雄三信家商，與學生們共度白色情人節。自嘲拍戲兩個月期間邋遢如水電工、流浪漢的何潤東，當時累到得蜂窩性組織炎、前兩天還累到氣喘發作，14日重回校園受到學生熱烈歡迎，為趕高鐵急著離開前，還數度在校園內被跑步衝過來包圍的同學們要簽名、合照。

他說，上一次進入校園宣傳已經是上一個世紀的事，約1999年左右，還在用BB call，校園裡的學生都還沒出生呢。剛進去禮堂時與同學互動時，有點距離的感覺。之後宣傳活動就交給年輕人，他要去大陸拍戲了。

何潤東接下來將與陳妍希合拍大陸新戲《鄧麗君之我只在乎你》，陳妍希飾演鄧麗君，他則是她生命中一個重要男人，兩人劇中是戀人關係。何潤東說覺得很開心，因為之前才在《那年花開月正圓》和她老公陳曉合作、劇中搶同一個女人，最後自己還死掉了，這次跟陳曉的太太陳妍希一起拍，且班底還是《那年花開》的總導演當監製，所以蠻期待的。

他之前沒見過陳妍希，反而先認識她老公，和陳曉拍完戲偶爾還有聯絡，陳曉前陣子也幫忙錄《翻牆的記憶》的宣傳影片。何潤東笑說，他在《我只在乎你》中的角色有點像現代版的吳聘，感覺是個暖男，所以就是當自己就好，「現在在內地走暖男路線，在台灣走孬種老師路線，反差一下」。他說演《我只在乎你》有個使命感，他以前曾出過公益單曲，是改編〈我只在乎你〉，也算是蠻有緣分。

3月14日是白色情人節，何潤東老婆林姵希（Peggy）在臉書Po了過年期間兩人一起去日本過情人節的照片，他則自曝老婆不加他臉書，所以不知道老婆寫了什麼，「我也不懂老婆為何不加我。可以幫我問問她嗎？她有很獨特的見解，就是不加，可能覺得這樣很好玩吧」。

何潤東說，在三信家商拍戲兩個月期間，吳念軒、張庭瑚等年輕演員人氣旺，很吃香，「他們長那麼帥，都是高中女生喜歡的壞壞型。」說完又自嘲「難怪我老婆不愛我」。

張庭瑚重回住了兩個月的高雄，回憶都湧上來，前往學校的路上還經過當時的宿舍，大家都覺得感覺好像是走以前上課的路線，在台上進行活動時，也有當時「209班」的其他同學就坐在台下。他回憶拍戲過程中，曾有個女同學跑來問：「請問你是柯潤東嗎？」他還故意回女同學：「柯潤東是誰？何潤東在那邊！」

(中時)