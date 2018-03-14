草屯商工落葉變黃金 師生走出戶外 感受農田栽種樂

2018年03月14日 18:15 中時 楊樹煌

▲草屯商工別開生面的青蔥制服秀，搭配輕鬆音樂，讓學生秀出親手種植的青蔥。（楊樹煌攝）

▲草屯商工透過DIY手作蔥油餅，既嚐鮮又達寓教於樂功能，也讓學生從落葉堆肥以至蔬菜栽種和餐桌美食，達成食農教育。（楊樹煌攝）

草屯商工為讓師生透過食農教育活動，把校內落葉當堆肥，以結合環境教育，今14日別開生面的舉辦「蔥動」活動，鼓勵師生走出戶外，體驗大自然，藉由親自參與完整的農事生產，實質感受農田栽種樂，除了解食物來源、增進正確選擇食物的能力，並養成健康飲食習慣。

草商的「蔥動」活動，由該校營養師曾瑜妏規劃－從蔥種起，手作體驗種植的甘苦，並介紹蔬菜的營養，讓學生珍惜食物不浪費，同時由平日充滿熱誠的環保志工學生，將校內堆肥場發酵的落葉有機堆肥，利用空間整頓成食農教育「蔥動」園。

特別在校長黃國軒的帶領下，自去年11月份起，全校教職員都參與，並指導學生們如何栽種、灑水、照顧，大家一起「蔥動」起來；最近開始收成，校方也辦理「偷挽蔥-嫁好ㄤ」活動，透過習俗故事，貼近大家認識習俗又能體驗採收的樂趣，進而推動校園蔬果種植，亦讓學生了解低碳飲食對環境的重要性。

今天學昨也在升旗時間，規劃青蔥制服秀，搭配輕鬆的音樂節奏，讓學生秀出親手種植的青蔥，由老師及營養師解說青蔥的種植與營養成份，並DIY手作蔥油餅，了解做餅的過程和原理，不僅品嚐新鮮蔥油餅，達到寓教於樂的功能，也讓學生更懂得珍惜食物不浪費，系統性的連結從落葉堆肥的過程，以至蔬菜栽種到餐桌美食的食農教育，追求人與環境都健康的宗旨。

(中時)