認真研讀每一科 洪子評繁星錄取政大

2018年03月14日 17:45 中時 林欣儀

僑泰高中繁星甄選有73名學生錄取，其中47人錄取國立大學，表現亮眼。(林欣儀攝)

明道中學黃漢霖（左起）、林姝融、黃政嘉透過繁星甄選錄取第一志願。（林欣儀攝）

大學繁星甄選14日放榜，台中各校展佳績！台中一中、女中及興大附中分別有9人、18人及16人錄取，私立新民高中、僑泰高中及明道中學也分別有42、73及41名學生考取，其中，新民高中洪子評從國中時就瞄準繁星，高中三年務求每科都認真準備，終於如願上政大財政學系。

洪子評國中時成績就不錯，卻因為考試緊張，會考僅拿到4A1B，她說，因哥哥就讀新民高中並順利考到成大，決定選擇新民，也自覺大考時容易因緊張失常，上高一就瞄準繁星甄選，不放棄任何一科，連美術、體育都認真上課，以校排2％、學測65級分成績錄取第一志願。

同樣就讀新民的陳庭瑤國中會考只拿到2個A，她說，當時感到很茫然，也下定決心高中要好好努力，卻在高一第一次段考時考到45名，險些被擠出學校菁英班，決定更刻苦念書，上課認真聽、努力抄筆記，不懂的馬上問老師，繁星錄取台大生物產業傳播暨發展學系。

僑泰中學鍾丞凱、鍾丞捷與就讀一中的弟弟是三胞胎，他們說，3年前會考只考到文化，決定選擇管理嚴謹的私校、力拼大學，經3年努力，分別以校排前3、4％的成績錄取台大昆蟲學系、中山大學電機系。

明道中學黃漢霖從小喜愛機器人，他說，國中時因不重視課業，校排在600至800名，但參與志工服務後體認到「有能力才能幫助人」，上高中開始專注於課業，高三時為拚學測還每天念書到凌晨1點，終於透過繁星錄取清華大學電機工程學系，未來希望研發機器人。

(中時)