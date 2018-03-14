認真研讀每一科 洪子評繁星錄取政大

新民高中繁星甄選錄取錄近6成，錄取政大財政學系的洪子評（右3）、台大生物產業傳播暨發展學系的陳庭瑤（右2）等學生，開心與師長合影。（林欣儀攝）

友善列印
中時
僑泰高中繁星甄選有73名學生錄取，其中47人錄取國立大學，表現亮眼。(林欣儀攝)
明道中學黃漢霖（左起）、林姝融、黃政嘉透過繁星甄選錄取第一志願。（林欣儀攝）

大學繁星甄選14日放榜，台中各校展佳績！台中一中、女中及興大附中分別有9人、18人及16人錄取，私立新民高中、僑泰高中及明道中學也分別有42、73及41名學生考取，其中，新民高中洪子評從國中時就瞄準繁星，高中三年務求每科都認真準備，終於如願上政大財政學系。

洪子評國中時成績就不錯，卻因為考試緊張，會考僅拿到4A1B，她說，因哥哥就讀新民高中並順利考到成大，決定選擇新民，也自覺大考時容易因緊張失常，上高一就瞄準繁星甄選，不放棄任何一科，連美術、體育都認真上課，以校排2％、學測65級分成績錄取第一志願。

同樣就讀新民的陳庭瑤國中會考只拿到2個A，她說，當時感到很茫然，也下定決心高中要好好努力，卻在高一第一次段考時考到45名，險些被擠出學校菁英班，決定更刻苦念書，上課認真聽、努力抄筆記，不懂的馬上問老師，繁星錄取台大生物產業傳播暨發展學系。

僑泰中學鍾丞凱、鍾丞捷與就讀一中的弟弟是三胞胎，他們說，3年前會考只考到文化，決定選擇管理嚴謹的私校、力拼大學，經3年努力，分別以校排前3、4％的成績錄取台大昆蟲學系、中山大學電機系。

明道中學黃漢霖從小喜愛機器人，他說，國中時因不重視課業，校排在600至800名，但參與志工服務後體認到「有能力才能幫助人」，上高中開始專注於課業，高三時為拚學測還每天念書到凌晨1點，終於透過繁星錄取清華大學電機工程學系，未來希望研發機器人。

(中時)

插畫也能閃瞎單身狗！女友黏TT好… 米其林效應強 名廚Yannick Allen…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。