高雄滷味王食材超新鮮 網哭：「沒有你們 我活不下去！」

高雄滷味王食材90種，新鮮平價，鴨血糕最夯。（呂素麗攝）

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高雄滷味王食材90種，新鮮平價。（呂素麗攝）
高雄滷味王傍晚5點營業，顧客陸續上門不間斷。（呂素麗攝）
高雄滷味王老闆王柄元長的帥，人氣一樣旺。（呂素麗攝）
高雄滷味王傍晚5點至晚上12點營業，顧客不間斷。（呂素麗攝）

高雄市三民區這家滷味很特別，老闆王柄元堅持每天從準備食材到打烊8小時，食材當天進貨、自製滷汁，新鮮大眾化、價格平實，傍晚5點營業時間還沒到，已經有顧客上門，至晚上12點打烊，靠著口碑，客人不間斷，「滷味王」粉絲頁一面倒大推「超好吃」，還有網友誇張的說「沒有你們，我不知道要怎麼活下去！」。

位於鼎中路靠近鼎貴路的路邊攤「滷味王」，距文藻外語大學約500公尺，離高雄榮總也不遠，因老闆姓王，15年前創業時，老闆的女兒就幫滷味攤取名「滷味王仔」，久了，「滷味王」打響名號，7年前在大社區中山路又開了第2家分店，由老闆娘和女兒掌廚，附近有樹德科大等校。

滷味王的食材新鮮多元、價格平實是最受顧客青睞的地方，從最夯的鴨血糕、豬肉片到當季蔬菜、王子麵、烏龍麵等，大約90樣食材，王柄元說，他以中藥去豬肉、內臟的腥味，以肉為湯底，分原味、蒜味、沙茶、綜合及麻辣等5種口味，滷汁是自行研發。口感獨特，吃起來甜中帶辣，有顧客形容「原味清淡又不會沒味道」。

高雄科技大學蘇姓男大生是常客，他力推「鴨血糕」，「滷的很入味」；上班族黃小姐說，滷味王的滷味好吃、口味多又不貴，價格從5元到30元都有，顧客以常客居多，

帥氣的47歲老闆王柄元做生意很另類，他原本是唱片業務，15年前因公司歇業，他轉行創業賣滷味，想不到闖出一片天，生意好，有人想加盟，他拒絕，不想太忙，要留更多時間陪家人；營業時，老闆和員工忙著滷味，攤子上放著3個小盆，分為百元鈔、50元及10元硬幣，顧客自己找錢，老闆不太看，他說「相信客人

」。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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