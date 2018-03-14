洪耀福批林姿妙 連公文都不會看 當縣長太為難了

2018年03月14日 17:42 中時 曾薏蘋

民進黨中執會今通過四縣市長提名，其中宜蘭縣提名的立委陳歐珀與國民黨提名的羅東鎮長林姿妙民調差距很大，不過民進黨秘書長洪耀福今天表示，林姿妙連公文都不會看，都要人家幫忙看，一個公文都不會看的人要當縣長，這也太為難、勉強了。

此外，對於民進黨在宜蘭縣的選情，洪耀福表示，黨會協助宜蘭，只要候選人有問題都會介入協助，看陳歐珀有什麼問題，既然提名尊重候選人判斷決定，黨不要越位。至於民調差林姿妙很多？最近沒做。

民進黨今雖通過宜蘭縣等四縣市長提名，宜蘭縣議長陳文昌卻發聲明指出，作為一個從政黨員，期待在5月20日之前，陳歐珀民調能夠追平林姿妙，並迎頭趕上，否則希望黨中央能慎重考慮，與地方共同商量，重新思考勝選的路。

洪耀福表示，沒有這回事，既然已經提名就提名，至於陳歐珀，要當縣長的人，要學習怎麼整合，這是縣市長的第一門課，也是必修課。

洪耀福說，林姿妙看似強大其實並不強，等民進黨整合好了，選民自然就會開始比較，以林姿妙的口才、見識及能力，會受到很多檢視，林當羅東鎮長時，連公文都不會看，連公文都不會看的人要當縣長也太為難了。林的好處是勤奮、握手，但只有這樣的人就能當縣長？一直握手就能當好縣長？這是要被線民思考，加上背後複雜政商關係，未來都會被檢視，

至於陳歐珀，洪耀福說，素質比林姿妙好很多，民代只要認真服務，縣長對城市要有想像力，有時間讓你夢想實踐。

媒體追問，陳歐珀有對城市的想像力嗎？洪耀福表示，陳必須展現出他有，因為目前對手是沒有的。

(中時)