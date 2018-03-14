屏中貧生努力不懈 繁星上頂大誓為家脫貧

屏東女中繁星共錄取59人，國立大學錄取率達71.19％，表現亮眼。（林和生攝）

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屏中賴勇典（左）錄取台師大開心與阿嬤報喜，蘇仕辰則錄取台大機械工程學系。（林和生攝）
屏中崔家寶順利通過陽明大學醫學系第一階段。（林和生攝）
屏中繁星錄取47人，國立大學錄取率高達75％。（林和生攝）
屏女方昕予（左至右）、李若渶、陳俐璇及陳怡廷透過繁星錄取台大，人數已創學校紀錄。（林和生攝）

「阿嬤，我考上師大了！」大學繁星放榜，自幼被阿嬤一手帶大的屏東高中賴勇典，獲悉考上台師大化學系時，第一通電話打回家裡，分享心中喜悅，話筒那頭傳出滿足的笑聲，他知道這時阿嬤將以他為榮。

屏中今年47人藉由繁星上榜，國立大學比例高達75％，更有4人通過醫學系第一階段。其中賴勇典以64級分錄取台師大，從小父母離異，深知家境無法與同儕相比，但靠著努力讀書期望幫助家中脫貧，未來可望從事教職或化工相關行業，藉此改善家裡生活。

出身中低收家庭的崔家寶，從國中2A3B中段成績，大學學測以72級成功通過陽明醫科第一階段，父母親靠擺攤賣衣服扶養他和弟弟，他也希望藉由自己努力翻轉家中生活，將來盼能成為一位稱職外科醫師。

屏東女中同樣成績不俗，共有59人錄取繁星，國立大學錄取率高達71.19％，其中陳怡廷錄取台大動物科學技術學系、陳俐璇台大中文系、方昕予台大工程科學及海洋工程學系、李若渶台大物理治療學系，4人同時錄取台大也打破歷年紀錄。

私立美和高中則有38人錄取繁星，其中學測75級分的屏縣榜首黃智豪，順利通過陽明醫學系第一階段；私立屏榮高中有57人錄取繁星，其中謝采君錄取台大法律系。

(中時)

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