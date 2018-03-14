周冬雨、馬思純浴室脫衣大吵 金馬雙影后即興飆戲激火花！

2018年03月14日 17:38 時報周刊 張毓琪

《七月與安生》兩位女主角周冬雨和馬思純在第53屆金馬獎首度破天荒奪下雙影后殊榮，從此奠定兩人在華語影壇的一線地位，兩人更因戲結緣成為好閨蜜，今天（3月14日）正好是馬思純30歲生日，周冬雨透露自己悄悄錄了神秘禮物要給馬思純，兩人的姐妹情誼深厚，彷彿真實版《七月與安生》。

周冬雨表示馬思純是自己唯一的閨蜜，就像是姊姊和褓姆一樣的存在，馬思純還曾跟她說：「妳要是再這麼沒腦子，我就養著妳吧！」而有次周冬雨腰痛，馬思純還叮囑她要怎麼貼膏藥才好的快，讓周冬雨暖到心坎裡。

而馬思純則表示自己跟冬雨在一起總能擦出奇妙的火花，她表示自己最愛《七月與安生》在浴室爭吵的戲，她說：「我跟冬雨演出那場戲時，彼此都激出了想法和火花，很多台詞和情緒都是我們即興演出，很自然的表演反而讓那場戲的層次更為豐富了。」而那場戲也被影迷粉絲封為電影中最好哭的經典橋段之一。

《七月與安生》雙影后周冬雨和馬思純精湛演技掀起影壇效應，最近周冬雨更在劉若英首次執導的電影《後來的我們》擔綱女主角，周冬雨表示劉若英是她遇過最有才華、最有文化的人，她更大讚劉若英在拍片現場從來不發火，和演員們講戲還會感性到落淚，

去年周冬雨來台參加金馬獎，遠在大陸拍戲的劉若英還不忘照顧她，請台灣同事幫周冬雨備好各種代表台灣的美食點心招待她，周冬雨表示：「我把那些點心全吃完了，所以我現在很胖。」她更感動表示台灣是她的福地，非常期待能再次來到台灣。

而馬思純也參演了徐克導演的《狄仁傑之四大天王》、電視劇《橙紅年代》和文藝片《蕎麥瘋長》，她更透露未來有機會也想和張孝全合作，覺得他是一個有演技又非常有魅力的人。金馬雙影后周冬雨、馬思純兩人事業正如日中天，如今苦等多時的《七月與安生》終於要在3月23日全台上映。

(時報周刊)