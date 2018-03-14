5~11月颱風豪雨多！水利署感謝台灣民眾共防災

2018年03月14日 17:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春天到了，緊接著又是夏天！夏天是颱風、豪雨最多的時刻！經濟部水利署今(14)日在雲林縣政府文化中心表演廳，舉辦「防汛深根，在地傳承～106年度水患自主防災社區表揚大會暨溝渠清淤總動員」活動，表揚運作優良的水患自主防災社區，以及推動社區防災成果斐然的縣市政府及區公所。

嘉義市長涂醒哲、雲林縣副縣長丁彥哲、水利署長賴建信等共同啓動溝渠清淤總動員啓航儀式，號召全民一起在汛期前響應清水溝活動，促使排水暢通，減少水患! 表揚大會計頒獎10個特優社區與區公所、15個優等社區、25個甲等社區，以及推動水患自主防災社區績優5縣市政府。

賴署長表示，每年5月至11月的汛期間，颱風豪雨所帶來的社會成本甚大，透過防災社區的民眾共同努力，一同參與，才能在治水工程以外，提供多一層的防護，感謝各位戮力付出、守衛家園！水利署自99年起協助各縣市政府推動成立水患自主防災社區，至今已有425處，透過深化居民災害防救意識及社區自助互助能力，建構防災韌性的城市。今天亦有菲律賓伊莎貝拉省市長Hon. Josemarie L. Diaz率領Dr. Ricmar P. Aquino校長及產、官、學等多位代表蒞會觀摩，希望透過我們的經驗分享，建立更完善水患防治制度，並提升當地自主防災意識。

賴署長指出，推動水患自主防災社區，許多社區居民由原先參與者轉兼推廣者，從社區輔導、地方型流域治理、國際交流接軌等不同面向，協助中央與地方政府強化基層防汛作為，社區，就是我們在防災上最好的夥伴。如雲林四湖鄉廣溝村，自身是水患社區，同時又鏈結四湖鄉其他6個村一同加入聯合防汛組織，帶動非水患社區的村落，也一起具有防汛應變的能力，這也是我們希望社區未來扮演更重要的角色。而面對即將來臨的汛期，全民如能提早準備，清理居家周圍的溝渠，防災行為型塑成日常生活一部分，一個小動作也許就能讓我們的家園更加的安全。

涂市長會中分享治水經驗，為有效解決嘉義市長年受積淹水所苦，視察各積淹水位置及記錄時間點，診斷發現，內水無法及時排出是淹水主因，經由下水道清淤，並增設地下道抽水設備，自104年起大幅降低積淹水情形。

106年度水患自主防災社區評鑑脫穎而出的10個特優社區為宜蘭縣礁溪鄉玉田、桃園市中壢區普忠里、桃園市中壢區石頭里、桃園市觀音區樹林里、臺中市烏日區前竹里、雲林縣四湖鄉廣溝村、雲林縣虎尾鎮堀頭里、雲林縣北港鎮南安里、台南市永康區崑山里、臺東縣金峰鄉嘉蘭村社區；績優5縣市政府為桃園市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣政府。

水利署表示，「防汛深根，在地傳承」的精神在於中央、地方、社區合作推動水患自主防災，鼓勵獲獎社區多分享與傳承自主防汛的經驗，進而各社區都能積極投入運作，在颱風、豪雨來臨時，社區居民多一分準備，也就可以少一分災害！

(中時電子報)